Вторник, 9 Августа 2022 13:04

АрмИнфо. Семья премьер-министра Армении Никола Пашиняна считает, что политические и материальные ценности куда более важны, чем национальные и государственные интересы. Об этом 9 августа на пресс-конференции заявил лидер партии <Наследие>, первый министр иностранных дел независимой Армении Раффи Ованнисян.

По его словам, еще несколько дней назад секретарь Совета безопасности, а вслед за ним и министр иностранных дел РА заявляли,

что власти Армении не приняли требование Азербайджана об эвакуации жителей Бердзора и Агавно, отмечая, что какого-либо плана по данному вопросу нет. По сути, отметил Ованнисян, это была позиция официального Еревана. Однако, несмотря на это, спустя всего несколько дней, в очередной раз один человек решил, что это не так. Ованнисян напомнил, что ранее этот же человек от имени всего народа без соответствующего решения Конституционного суда и ратификации со стороны парламента страны сдал противнику населенный пункт Санасар, дорога Горис- Капан, часть суверенной территории Армении всего лишь на основе устной договоренности. Причем, эти территории не нашли своего отражения в трехстороннем заявлении лидеров Армении, Азербайджана и России. <Исходя из складывающейся ситуации, секретарь Совета безопасности и министр иностранных дел должны подать в отставку, если, конечно, у них есть чувство достоинства>, - сказал Раффи Ованнисян.

Он добавил, что в Армении больше нет верховного главнокомандования, а механизмы гаранта безопасности Арцаха со стороны официального Еревана практически не работают. Практически Армения больше не является тылом Арцаха, и все действия властей страны говорят о том, что они согласны на то, чтобы Нагорный Карабах остался в составе Азербайджана. Теперь вопрос с обеспечением жителей Арцаха газом и электроэнергией будет находиться в руках Баку, а сама армянская республика окажется в блокаде. <Мы уже видим, что означает на деле снижение планки статуса Арцаха, причем, мы сами являемся соучастниками этого процесса. В свое время мы ценой невероятных усилия смогли создать <дорогу жизни>, связывающую Армению с Арцахом, теперь, спустя 30 лет, мы ее закрываем>, - отметил Ованнисян.

Отметим, что власти Арцаха призвали жителей села Агавно и города Бердзор покинуть свои дома до 25 августа. Жители Бердзора после того,

как их попросили покинуть город, перекрыли дорогу в Лачинский коридор, требуя не сдавать город и дать им четкие гарантии по обеспечению жильем и безопасным проживанием. Министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян заявллял, что строительные работы на альтернативном участке дороги начались и будут завершены к весне.