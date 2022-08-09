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АрмИнфо. На Всемирной шахматной Олимпиаде, проходящей в индийском городе Ченнае мужская сборная Армении в последнем, 11-ом туре встречается со сборной Испании. Об этом говорится на сайте Международной шахматной федерации (FIDE).
Сборная Армении после 10 туров вместе со сборной Узбекистана возглавляет турнирную таблицу. Команда под руководством главного тренера Армана Пашикяна отпраздновала 8 побед, получив преимущество над сборными Мадагаскара, Андорры, Египта, Австрии, Англии, Азербайджана, Индии (первая и вторая команды), матч с США завершила вничью и проиграла Узбекистану.
Женская сборная в последнем туре соревнуется с Хорватией. После 10 туров женская сборная Армении в турнирной таблице занимает 18-е место. В предыдущих турах сборная одержала 7 побед над Ботсваной, Норвегией, Ирландией, Индонезией, Англией, Израилем, Румынией, проиграла Эстонии, Азербайджану и Грузии.
|4 248 945 драм компании «КайлТек». Бенефициаром «Силы одного драма» за август является «Реабилитационный город героев» - центр психологической реабилитации.
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|С 10 августа на месяц будет закрыто движение по мосту от Тбилисского шоссе к межгосударственной трассы М-4
|Мужская сборная Армении завоевала серебряные награды Всемирной шахматной олимпиады
|Экс-омбудсмен: Граждане РА не давали армянским властям мандат на сдачу Бердзора и Ахавно
|Партия "Справедливость" приветствует инициативу о создании движения в защиту Арцаха
|Прогноз: Со сдачей Бердзора азербайджанские провокации не прекратятся
|Правозащитник: Армянское общество не осведомлено о процессах вокруг Армении
|Новый мост через залив Гарабогаз будет эффективно служить грузоперевозчикам из многих стран.
|Раффи Ованнисян призывает главу МИД и секретаря Совета безопасности Армении подать в отставку
|Генсек ОБСЕ назвала очень важными усилия Турции по нормализации армяно- азербайджанских отношений
|Двое военнослужащих АО Арцаха получили тяжелые ранения в результате нарушения правил безопасности
|Мужская сборная Армении в шаге от победы на Всемирной шахматной Олимпиаде
|ANCA: Этническая чистка, проводимая Азербайджаном в Ахавно, Бердзоре и других районах Арцаха - нарушение Римского статута Международного уголовного суда
|В Азербайджане уже разработан проект превращения церкви Сурб Амбарцум Бердзора в мечеть
|В Минобороны Армении продолжают борьбу со смартфонами в армии
|Путин и Пашинян обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
|Посол Армении в Киеве поднял вопрос о содержащихся в Азербайджане армянских военнопленных
|Родственники военнопленных проводят сидячую акцию протеста перед зданием правительства Армении
|Посольство Армении в Греции категорически опровергает причастность к шпионажу за греческим оппозиционером
|Прогноз: Даже добившись целей в Арцахе, Алиев продолжит оказывать на Армению военное давление
|В Tуркменистане пройдёт транспортная Kонференция развивающихся стран, не имеющих выхода к морю
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Погрануправление ФСБ России разъяснило причины усиления контроля на участке Мегри-Агарак
|Пекин надеется: Баку и Ереван найдут возможности разрешить разногласия в рамках политического диалога
|Иранист: Выход Армении из текущей ситуации требует гармонизации усилий с Тегераном и Москвой
|Эрдоган: Ответ Еревана на искренние призывы Анкары и Баку - залог стабильности на Южном Кавказе
|Для приема в первоклассники школы не имеют права требовать медицинских справок
|The Future Armenian объявляет об открытии регистрации на Ассамблею
|В Армении растет количество лиц, подхвативших COVID-19 - Минздрав
|Мужская сборная Армении уступила лидерство на шахматной Олимпиаде в Ченнае
|Министерство окружающей среды Армении напомнило об ответственности за сбор растений, занесенных в Красную книгу
|Из Анкары продолжают угрожать Армении
|Специалисты РЭБ ЮВО в Армении подавят каналы связи условного противника
|Давид Тоноян для защиты своих прав намерен предпринять шаги для инициирования производства в соответствии с новыми регулированиями
|В свой профессиональный праздник железнодорожники Армении бесплатно перевезли более 2,7 тысяч пассажиров
|В Армении вынесен на общественное обсуждение новый проект закона <Об оценке и экспертизе воздействия на окружающую среду>
|Военный эксперт: В трёхстороннем заявлении от 9 ноября не предусмотрено, чтобы армяне покинули Бердзор
|Артак Бегларян: Если мы потеряем Арцах, мы перевернем если не последнюю, то предпоследнюю страницу армянской истории
|Оборонные ведомства Армении и Арцаха опровергают дезинформацию противника
|Минобороны России: В зоне ответственности миротворцев зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны ВС Азербайджана
|Минобороны Армении сообщило о ранении военнослужащего-срочника и скоропостижной смерти контрактника
|Армянская Ассамблея Америки призвала председателя ГА ООН прояснить его позицию по вопросу Геноцида армян в Османской империи
|Американский конгрессмен призвала США и их союзников осудить насилие Азербайджана против Арцаха
|Еще в феврале 2021 года Ереван передал Москве свои опасения относительно возможных проблем в работе миротворцев РФ: МИД РА
|Госминистр Арцаха раскритиковал искусственный нейтралитет мирового сообщества в своих обращениях к азербайджанской и армянской сторонам
|Шарль Мишель с Алиевым и Пашиняном обсудил последниe развития в регионе
|Оперативная обстановка в Арцахе, несмотря на некоторую напряженность, относительно стабильна
|В Армении отметили День железнодорожника
|Премьер-министр Армении провел телефонный разговор с госсекретарем США
|Омбудсмен Армении: Право на жизнь населения Нагорного Карабаха не гарантировано
|<Единая Родина> призывает наделить российских миротворцев в Арцахе международным мандатом
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Политолог: Баку продемонстрировал Еревану, что в случае отказа предоставлять "Зангезурский коридор", прикроет коридор через Лачин
|Прогноз: Со сдачей Бердзора азербайджанский военный шантаж не прекратится
|Постпред США в ОБСЕ призвал предпринять незамедлительные шаги по снижению напряженности в Нагорном Карабахе
|Лондонская полиция расследует нападение на посольство Азербайджана в стране
|Установленная между министрами обороны Армении и Азербайджана прямая связь не действует
|Гражданин Армении задержан при попытке контрабанды золота в Грузию
|АО Арцаха: Минобороны Азербайджана продолжает распространять дезинформацию
|Читать больше
|Прогноз: Со сдачей Бердзора азербайджанские провокации не прекратятся
|Правозащитник: Армянское общество не осведомлено о процессах вокруг Армении
|Прогноз: Даже добившись целей в Арцахе, Алиев продолжит оказывать на Армению военное давление
|Иранист: Выход Армении из текущей ситуации требует гармонизации усилий с Тегераном и Москвой
|Политолог: Баку продемонстрировал Еревану, что в случае отказа предоставлять "Зангезурский коридор", прикроет коридор через Лачин
|Читать больше
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