Вторник, 9 Августа 2022 11:12

АрмИнфо. На Всемирной шахматной Олимпиаде, проходящей в индийском городе Ченнае мужская сборная Армении в последнем, 11-ом туре встречается со сборной Испании. Об этом говорится на сайте Международной шахматной федерации (FIDE).

Сборная Армении после 10 туров вместе со сборной Узбекистана возглавляет турнирную таблицу. Команда под руководством главного тренера Армана Пашикяна отпраздновала 8 побед, получив преимущество над сборными Мадагаскара, Андорры, Египта, Австрии, Англии, Азербайджана, Индии (первая и вторая команды), матч с США завершила вничью и проиграла Узбекистану.

Женская сборная в последнем туре соревнуется с Хорватией. После 10 туров женская сборная Армении в турнирной таблице занимает 18-е место. В предыдущих турах сборная одержала 7 побед над Ботсваной, Норвегией, Ирландией, Индонезией, Англией, Израилем, Румынией, проиграла Эстонии, Азербайджану и Грузии.