Вторник, 9 Августа 2022 10:42

АрмИнфо.Этническая чистка, проводимая Азербайджаном в Ахавно, Бердзоре и других районах Арцаха - явное нарушение статьи 7 раздела 1 Римского статута Международного уголовного суда. Об этом заявили в Армянском национальном комитете Америки (ANCA).

"Этнические чистки, проводимые Азербайджаном в Ахавно, Бердзоре и других районах Арцаха, представляют собой явное нарушение статьи 7 раздела 1 Римского статута Международного уголовного суда - запрещающая "депортацию или насильственное перемещение населения" ",

- отметили в ANCA.

Ранее, министр территориального управления Арцаха Айк Ханумян вместе с представителями местного населения, общины и властей Кашатагского района обсудил вопросы эвакуации населения Ахавно, Неркин Сус и Бердзора до 25 августа этого года в соответствии с планом гражданской обороны. Последние отказываются покидать свои дома.

После этого стало известно, что Азербайджан поставил ультиматум и требует переместить жителей сел Бердзор, Сус и Ахавно до 25 августа, после чего закроет действующую дорогу по Лачинскому коридору. И это в условиях когда, альтернативная дорога не построена. Следовательно, Арцах останется в полной изоляции. Стоит также добавить, что данный ультиматум Азербайджана противоправен, и противоречит тем же требованиям 6 пункту трехстороннего заявления, на который ссылается азербайджанская сторона. Всё это происходит на фоне бездействия международного сообщества.

Добавим также, что мэр Бердзора Нарек Алексанян сообщил, что перемещённым жителям Бердзора, Ахавно и Наркис Сус предложат сертификаты на покупку жилья. Если они захотят переехать в Ереван получат до 8 млн драмов, в другой регион Армении - до 10 млн драмов. А желающим купить жилье в Арцахе будет предложено до 12 млн драмов (примерно 1 млн 800 тыс рублей).