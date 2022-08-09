Вторник, 9 Августа 2022 10:38

АрмИнфо. В Азербайджане уже разработан проект превращения церкви Сурб Амбарцум Бердзора в мечеть. Об этом сообщает Общественный совет по охране культурного наследия Арцаха.

"В Азербайджане уже разработан проект превращения церкви Сурб Амбарцум Бердзора в мечеть, о чем сообщила организация "Общественное объединение охраны памятников" этой страны, опубликовав соответствующие фотографии. Согласно проекту, верхушка купола и колокольня будут демонтированы, а также построены два минарета. Также ясно, что со стен храма будут счищены все надписи", - говорится в сообщении Общественного совета по охране культурного наследия Арцаха.

Строительство церкви началось в 1996 году, а 31 мая 1998 года состоялось торжественное освящение церкви Сурб Амбарцум.