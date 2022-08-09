Вторник, 9 Августа 2022 10:36

АрмИнфо. В Минобороны Армении продолжают борьбу со смартфонами в армии.

Так, согласно пресс-службе оборонного ведомства Армении. В результате объемной работы, осуществленной военной полицией, были выявлены и доставлены в отделения структуры ряд военнослужащих срочной и контрактной службы, которые в нарушение N- ского приказа МО РА использовали смартфоны.

"Более того, они снимали и загружали в социальные сети фотографии из повседневной жизни в армии. Военнослужащие привлечены к дисциплинарной ответственности.

Минобороны Армении последовательно следит за исключением подобных явлений и военнослужащие, не подчиняющиеся уставу, будут привлечены к ответственности", - резюмировали в оборонном ведомстве.