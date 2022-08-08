Понедельник, 8 Августа 2022 19:28

АрмИнфо. Родственники военнопленных проводят сидячую акцию протеста перед зданием правительства Армении с требованием встречи с премьер-министром Николом Пашиняном. Пока их требование не выполнено, из правительства к демонстрантам никто не выходил.

Напомним, что после 44-дневной войны Азербайджан, в декабре 2020 года в нарушение трехстороннего заявления перешел в наступление в направлении сел Хин Тахер и Хцаберд Гадрутского района и взял в плен 62 армянских военнослужащих из Ширакской области. По сей день, на родину были возвращения лишь 32 военнопленных. Остальные по надуманным обвинениям заточены в бакинские тюрьмы.

Отметим, что еще на пресс-конференции 5 августа основатель партии "Наследие", бывший министр иностранных дел Армении Раффи Ованнисян пообещал принять участие в запланированной на 8 августа акции протеста.

При этом он выразил убеждение, что если во время заседаний правительства продолжится отправка мессиджей в Баку, то суверенитет Армении будет поставлен под угрозу, а территориальная целостность будет нарушена. "Если ситуация не изменится, то 2 сентября у нас будет очередная сдача территорий и жертвы", - сказал он. Ованнисян предложил Николу Пашиняну и правящему "Гражданскому договору" отказаться от власти, что позволит вывести страну из кризиса.

В этом ключе он отметил, что должен быть сформирован Национальный совет доверия, который станет базой для временного правительства, а

спустя месяцы - и для новых выборов. Ованнисян огласил имена лиц, которых он видит во временном правительстве.

В "антикризисный" список политика вошли 15 человек - экс-омбудсмен Арман Татоян, Аркадий Карапетян, соучредитель фонда "Арар", находящийся под арестом Аветик Чалабян, бывший премьер РА Вазген Манукян, бизнесмен и меценат Рубен Варданян, депутат от блока "Айастан" Лилит Галстян, ее коллега по фракции Анна Григорян, певец и музыкант Ваан Арцруни, культуролог Гагик Гиносян, ректор Российско-армянского университета Армен Дарбинян, а также глава Тавушской епархии ААЦ Баграт Србазан.

В список вошли также действующие вице-премьеры Армении Мгер Григорян и Амбарцум Матевосян. Этот факт Ованнисян объяснил тем, что и в нынешнем правительстве есть подходящие люди. Он также заверил, что с включенными в список лицами не контактировал, но, заверил, что только они способны создать необходимый баланс и и устранить препятствия, мешающие стране развиваться.

Напомним, что это заявление было сделано после того, как стало известно о том, что Раффи Ованнисяну запрещен въезд в Арцах.