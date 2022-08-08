Понедельник, 8 Августа 2022 19:27

АрмИнфо.Посольство Армении в Греции категорически опровергает опубликованную в греческих СМИ информацию о том, что шпионские программы были установлены на телефон одной из ведущих оппозиционных партий страны, лидера социалистов Никоса Андрулакиса в том, числе и по запросу Спецслужбы Армении.

"Распространяемая в СМИ информация бессовестная ложь. Армения никогда не просила какое-либо правительство прослушивать чьи-либо телефоны",

- заявил посол Армении в Греции Тигран Мкртчян, касаясь публикаций о том, что Армения причастна к прослушиванию телефонных разговоров председателя греческой партии ПАСОК Никоса Андрулакиса.

"Премьер-министр Греции также коснулся сегодня этой темы. Республика Армения ни c юридической, ни с моральной точки зрения не могла пойти на такой шаг. То есть сама претензия - это безграмотность. Понятно, что некоторые силы очень озабочены уровнем армяно-греческих отношений и их дальнейшим углублением", - написал Мкртчян на своей странице в Фейсбук.

Ранее, в греческих СМИ была растиражирована информация о том, что Национальная разведывательная служба Греции (EYP) прослушивала телефон евродепутата Никоса Андрулакиса на протяжении трех месяцев, пока тот не был избран на пост лидера партии "Движение перемен - ПАСОК" (старое название - KINAL). По информации ежедневной газеты Ta Nea, слежка велась по запросу двух иностранных спецслужб: Армении и Украины с помощью ПО Predator.

Затем, Андрулакис подал в Верховный суд жалобу в связи с попыткой слежения за его телефоном в 2021 году с помощью ПО Predator. 5 августа 2022 года руководитель EYP Панайотис Контолеон ушел в отставку.

"Я никогда бы не подумал, что греческое правительство будет заниматься шпионажем против меня. Наша демократическая обязанность - защищать права и свободы граждан Греции. Сегодня настал момент истины для тех людей, которые, движимые высокомерием и чувством безнаказанности, кажутся неспособными на это", - заявил лидер греческой оппозиции.

Через несколько часов после заявления Андрулакиса правительство страны подтвердило, что шпионские программы действительно были установлены на телефон лидера социалистов спецслужбами страны, не ссылаясь на армянские или украинские следы скандала.

Сегодня, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис касаясь этой темы в ходе своего телеобращения, заявил, что уходить в отставку из-за скандала с прослушиванием телефона оппозиционного политика Никоса Андрулакиса - не намерен. Мицотакис заявил, что, тем не менее, намерен предложить ряд изменений в работу спецслужб.