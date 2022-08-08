Понедельник, 8 Августа 2022 18:09

АрмИнфо. В результате пораженческой политики властей потери армянской стороны лишь растут. Подобное мнение выразила АрмИнфо эксперт - азербайджановед Татевик Айрапетян.

"Уступки Армении лишь облегчают дипломатическую и военную победу Азербайджана. И сегодня посредством военных действий Баку пытается принудить Ереван заключить мирный договор и тем самым раз и навсегда закрыть вопрос Арцаха. После чего присутствие российских миротворцев в Арцахе будет зависеть исключительно от Баку", - подчеркнула она. Впрочем, по оценкам эксперта, даже добившись целей в Арцахе, Алиев продолжит оказывать на Армению военное давление с целью добиться теперь уже целей на сюникском направлении. На взгляд Айрапетян, добившись контроля над Лачинским коридором, Азербайджан будет добиваться аналогичного коридора через Сюник. В чем Баку полностью поддерживает Анкара.

Тот же контроль над Бердзором и другими армяно-населенными селами коридора Баку, согласно его же заявлениям, пытается добиться посредством антитеррористических действий. Однако, взамен Ереван раз за разом идет на переговоры с Баку, возвращаясь оттуда с наихудшими результатами. И ответственность за все эти провалы, по оценкам эксперта, несет именно правящая в Армении команда.

"Меж тем, единственным способом обуздать азербайджанские аппетиты является лишь готовность Армении к войне, к масштабному вооруженному противостоянию с Азербайджаном. И если Никол Пашинян надеется поумерить аппетиты Азербайджана каким-то иным, видимо, ведомым ему одному способом, то он жестоко ошибается. Способ один - быть постоянно готовым к возможности новой азербайджанской агрессии. Однако, вместо усиления армии, повышения военного потенциала, последние два года руководство Армении лишь продолжает транжирить и так довольно ограниченное время. В результате чего уже сегодня Баку стремится свести последние счеты с Арцахом после чего взяться за Сюник", - подытожила Айрапетян.