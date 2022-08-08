Arminfo.info




 Понедельник, 8 Августа 2022 18:09
Давид Степанян

Прогноз: Даже добившись целей в Арцахе, Алиев продолжит оказывать на Армению военное давление

Прогноз: Даже добившись целей в Арцахе, Алиев продолжит оказывать на Армению военное давление

АрмИнфо. В результате пораженческой политики властей потери армянской стороны лишь растут. Подобное мнение выразила АрмИнфо эксперт - азербайджановед Татевик Айрапетян.

"Уступки Армении лишь облегчают дипломатическую и военную победу Азербайджана. И сегодня посредством военных действий Баку пытается принудить Ереван заключить мирный договор и тем самым раз и навсегда закрыть вопрос Арцаха. После чего присутствие российских миротворцев в Арцахе будет зависеть исключительно от Баку", - подчеркнула она. Впрочем, по оценкам эксперта, даже добившись целей в Арцахе, Алиев продолжит оказывать на Армению военное давление с целью добиться теперь уже целей на сюникском направлении. На взгляд Айрапетян, добившись контроля над Лачинским коридором, Азербайджан будет добиваться аналогичного коридора через Сюник. В чем Баку полностью поддерживает Анкара.

Тот же контроль над Бердзором и другими армяно-населенными селами коридора Баку, согласно его же заявлениям, пытается добиться посредством антитеррористических действий. Однако, взамен Ереван раз за разом идет на переговоры с Баку, возвращаясь оттуда с наихудшими результатами. И ответственность за все эти провалы, по оценкам эксперта, несет именно правящая в Армении команда.

"Меж тем, единственным способом обуздать азербайджанские аппетиты является лишь готовность Армении к войне, к масштабному вооруженному противостоянию с Азербайджаном. И если Никол Пашинян надеется поумерить аппетиты Азербайджана каким-то иным, видимо, ведомым ему одному способом, то он жестоко ошибается. Способ один - быть постоянно готовым к возможности новой азербайджанской агрессии. Однако, вместо усиления армии, повышения военного потенциала, последние два года руководство Армении лишь продолжает транжирить и так довольно ограниченное время. В результате чего уже сегодня Баку стремится свести последние счеты с Арцахом после чего взяться за Сюник", - подытожила Айрапетян. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Путин и Пашинян обсудили ситуацию вокруг Нагорного КарабахаПутин и Пашинян обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
Посол Армении в Киеве поднял вопрос о содержащихся в Азербайджане армянских военнопленныхПосол Армении в Киеве поднял вопрос о содержащихся в Азербайджане армянских военнопленных
Родственники военнопленных проводят сидячую акцию протеста перед зданием правительства АрменииРодственники военнопленных проводят сидячую акцию протеста перед зданием правительства Армении
Посольство Армении в Греции категорически опровергает причастность к шпионажу за греческим оппозиционеромПосольство Армении в Греции категорически опровергает причастность к шпионажу за греческим оппозиционером
Прогноз: Даже добившись целей в Арцахе, Алиев продолжит оказывать на Армению военное давлениеПрогноз: Даже добившись целей в Арцахе, Алиев продолжит оказывать на Армению военное давление
В Tуркменистане пройдёт транспортная Kонференция развивающихся стран, не имеющих выхода к морюВ Tуркменистане пройдёт транспортная Kонференция развивающихся стран, не имеющих выхода к морю
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Погрануправление ФСБ России разъяснило причины усиления контроля на участке Мегри-АгаракПогрануправление ФСБ России разъяснило причины усиления контроля на участке Мегри-Агарак
Пекин надеется: Баку и Ереван найдут возможности разрешить разногласия в рамках политического диалогаПекин надеется: Баку и Ереван найдут возможности разрешить разногласия в рамках политического диалога
Иранист: Выход Армении из текущей ситуации требует гармонизации усилий с Тегераном и МосквойИранист: Выход Армении из текущей ситуации требует гармонизации усилий с Тегераном и Москвой
Эрдоган: Ответ Еревана на искренние призывы Анкары и Баку - залог стабильности на Южном КавказеЭрдоган: Ответ Еревана на искренние призывы Анкары и Баку - залог стабильности на Южном Кавказе
Для приема в первоклассники школы не имеют права требовать медицинских справокДля приема в первоклассники школы не имеют права требовать медицинских справок
The Future Armenian объявляет об открытии регистрации на АссамблеюThe Future Armenian объявляет об открытии регистрации на Ассамблею
В Армении растет количество лиц, подхвативших COVID-19 - МинздравВ Армении растет количество лиц, подхвативших COVID-19 - Минздрав
Мужская сборная Армении уступила лидерство на шахматной Олимпиаде в ЧеннаеМужская сборная Армении уступила лидерство на шахматной Олимпиаде в Ченнае
Министерство окружающей среды Армении напомнило об ответственности за сбор растений, занесенных в Красную книгуМинистерство окружающей среды Армении напомнило об ответственности за сбор растений, занесенных в Красную книгу
Из Анкары продолжают угрожать АрменииИз Анкары продолжают угрожать Армении
Специалисты РЭБ ЮВО в Армении подавят каналы связи условного противникаСпециалисты РЭБ ЮВО в Армении подавят каналы связи условного противника
Давид Тоноян для защиты своих прав намерен предпринять шаги для инициирования производства в соответствии с новыми регулированиямиДавид Тоноян для защиты своих прав намерен предпринять шаги для инициирования производства в соответствии с новыми регулированиями
В свой профессиональный праздник железнодорожники Армении бесплатно перевезли более 2,7 тысяч пассажировВ свой профессиональный праздник железнодорожники Армении бесплатно перевезли более 2,7 тысяч пассажиров
В Армении вынесен на общественное обсуждение новый проект закона <Об оценке и экспертизе воздействия на окружающую среду>В Армении вынесен на общественное обсуждение новый проект закона <Об оценке и экспертизе воздействия на окружающую среду>
Военный эксперт: В трёхстороннем заявлении от 9 ноября не предусмотрено, чтобы армяне покинули БердзорВоенный эксперт: В трёхстороннем заявлении от 9 ноября не предусмотрено, чтобы армяне покинули Бердзор
Артак Бегларян: Если мы потеряем Арцах, мы перевернем если не последнюю, то предпоследнюю страницу армянской историиАртак Бегларян: Если мы потеряем Арцах, мы перевернем если не последнюю, то предпоследнюю страницу армянской истории
Оборонные ведомства Армении и Арцаха опровергают дезинформацию противникаОборонные ведомства Армении и Арцаха опровергают дезинформацию противника
Минобороны России: В зоне ответственности миротворцев зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны ВС АзербайджанаМинобороны России: В зоне ответственности миротворцев зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны ВС Азербайджана
Минобороны Армении сообщило о ранении военнослужащего-срочника и скоропостижной смерти контрактникаМинобороны Армении сообщило о ранении военнослужащего-срочника и скоропостижной смерти контрактника
Армянская Ассамблея Америки призвала председателя ГА ООН прояснить его позицию по вопросу Геноцида армян в Османской империиАрмянская Ассамблея Америки призвала председателя ГА ООН прояснить его позицию по вопросу Геноцида армян в Османской империи
Американский конгрессмен призвала США и их союзников осудить насилие Азербайджана против АрцахаАмериканский конгрессмен призвала США и их союзников осудить насилие Азербайджана против Арцаха
Еще в феврале 2021 года Ереван передал Москве свои опасения относительно возможных проблем в работе миротворцев РФ: МИД РАЕще в феврале 2021 года Ереван передал Москве свои опасения относительно возможных проблем в работе миротворцев РФ: МИД РА
Госминистр Арцаха раскритиковал искусственный нейтралитет мирового сообщества в своих обращениях к азербайджанской и армянской сторонамГосминистр Арцаха раскритиковал искусственный нейтралитет мирового сообщества в своих обращениях к азербайджанской и армянской сторонам
Шарль Мишель с Алиевым и Пашиняном обсудил последниe развития в регионеШарль Мишель с Алиевым и Пашиняном обсудил последниe развития в регионе
Оперативная обстановка в Арцахе, несмотря на некоторую напряженность, относительно стабильнаОперативная обстановка в Арцахе, несмотря на некоторую напряженность, относительно стабильна
В Армении отметили День железнодорожникаВ Армении отметили День железнодорожника
Премьер-министр Армении провел телефонный разговор с госсекретарем СШАПремьер-министр Армении провел телефонный разговор с госсекретарем США
Омбудсмен Армении: Право на жизнь населения Нагорного Карабаха не гарантированоОмбудсмен Армении: Право на жизнь населения Нагорного Карабаха не гарантировано
<Единая Родина> призывает наделить российских миротворцев в Арцахе международным мандатом<Единая Родина> призывает наделить российских миротворцев в Арцахе международным мандатом
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Политолог: Баку продемонстрировал Еревану, что в случае отказа предоставлять Политолог: Баку продемонстрировал Еревану, что в случае отказа предоставлять "Зангезурский коридор", прикроет коридор через Лачин
Прогноз: Со сдачей Бердзора азербайджанский военный шантаж не прекратитсяПрогноз: Со сдачей Бердзора азербайджанский военный шантаж не прекратится
Постпред США в ОБСЕ призвал предпринять незамедлительные шаги по снижению напряженности в Нагорном КарабахеПостпред США в ОБСЕ призвал предпринять незамедлительные шаги по снижению напряженности в Нагорном Карабахе
Лондонская полиция расследует нападение на посольство Азербайджана в странеЛондонская полиция расследует нападение на посольство Азербайджана в стране
Установленная между министрами обороны Армении и Азербайджана прямая связь не действуетУстановленная между министрами обороны Армении и Азербайджана прямая связь не действует
Гражданин Армении задержан при попытке контрабанды золота в ГрузиюГражданин Армении задержан при попытке контрабанды золота в Грузию
АО Арцаха: Минобороны Азербайджана продолжает распространять дезинформациюАО Арцаха: Минобороны Азербайджана продолжает распространять дезинформацию
Генсек ООН выразил обеспокоенность ростом напряженности в Нагорном КарабахеГенсек ООН выразил обеспокоенность ростом напряженности в Нагорном Карабахе
Минобороны Армении опровергло очередную ложь противникаМинобороны Армении опровергло очередную ложь противника
Лавров: В Москве пока не видели инициатив армянской стороны о деятельности российских миротворцев в Нагорном КарабахеЛавров: В Москве пока не видели инициатив армянской стороны о деятельности российских миротворцев в Нагорном Карабахе
РПА назвала единственный выход из ситуации вокруг Армении и АрцахаРПА назвала единственный выход из ситуации вокруг Армении и Арцаха
Российские миротворцы сообщили о нарушении четырех раз ВС Азербайджана режима перемирия в АрцахеРоссийские миротворцы сообщили о нарушении четырех раз ВС Азербайджана режима перемирия в Арцахе
AO Арцаха: Напряженность на передовой сохраняетсяAO Арцаха: Напряженность на передовой сохраняется
Россия предпримет меры для недопущения эскалации, заверил командующий российским миротворческим контингентомРоссия предпримет меры для недопущения эскалации, заверил командующий российским миротворческим контингентом
Шарль Мишель тесно общается с лидерами Армении и Азербайджана для немедленной деэскалации ситуацииШарль Мишель тесно общается с лидерами Армении и Азербайджана для немедленной деэскалации ситуации
Минск надеется на безусловное соблюдение договоренностей по Карабаху, заключенных Ереваном и Баку при посредничестве МосквыМинск надеется на безусловное соблюдение договоренностей по Карабаху, заключенных Ереваном и Баку при посредничестве Москвы
Относительно стабильная: Инфоцентр Арцаха об оперативно-тактической обстановке на линии соприкосновенияОтносительно стабильная: Инфоцентр Арцаха об оперативно-тактической обстановке на линии соприкосновения
НАТО призывает Армению и Азербайджан вернуться за стол переговоровНАТО призывает Армению и Азербайджан вернуться за стол переговоров
Паспортно-визовое управление Армении оснастят системами управления очередямиПаспортно-визовое управление Армении оснастят системами управления очередями
В Минобороны Армении сообщили и смерти резервистаВ Минобороны Армении сообщили и смерти резервиста
Глава МИД Армении рассказал зарубежным послам об агрессии Азербайджана в отношении Нагорного КарабахаГлава МИД Армении рассказал зарубежным послам об агрессии Азербайджана в отношении Нагорного Карабаха
.ЗАО .ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 12 сентября
Взгляд из Москвы: Действия Азербайджана в Карабахе - часть более обширного проектаВзгляд из Москвы: Действия Азербайджана в Карабахе - часть более обширного проекта
Читать больше



Эксперты
Прогноз: Даже добившись целей в Арцахе, Алиев продолжит оказывать на Армению военное давлениеПрогноз: Даже добившись целей в Арцахе, Алиев продолжит оказывать на Армению военное давление
Иранист: Выход Армении из текущей ситуации требует гармонизации усилий с Тегераном и МосквойИранист: Выход Армении из текущей ситуации требует гармонизации усилий с Тегераном и Москвой
Политолог: Баку продемонстрировал Еревану, что в случае отказа предоставлять Политолог: Баку продемонстрировал Еревану, что в случае отказа предоставлять "Зангезурский коридор", прикроет коридор через Лачин
Прогноз: Со сдачей Бердзора азербайджанский военный шантаж не прекратитсяПрогноз: Со сдачей Бердзора азербайджанский военный шантаж не прекратится
Взгляд из Москвы: Действия Азербайджана в Карабахе - часть более обширного проектаВзгляд из Москвы: Действия Азербайджана в Карабахе - часть более обширного проекта
Читать больше
Комментируемые
Ара Карян:Расширение НАТО и последствия Ара Карян:Расширение НАТО и последствия
Оптический обман, комнаты-перевертыши, искаженная реальность: В Гюмри открылся первый <Музей иллюзий>Оптический обман, комнаты-перевертыши, искаженная реальность: В Гюмри открылся первый <Музей иллюзий>
В региональной конкурсной программе <Золотого абрикоса> представлено 2 фильма армянских режиссеровВ региональной конкурсной программе <Золотого абрикоса> представлено 2 фильма армянских режиссеров
Президент Казахстана принял участие в специальной панельной сессии Катарского экономического форумаПрезидент Казахстана принял участие в специальной панельной сессии Катарского экономического форума
Оппозиция Лаврову: РФ была и будет союзником Армении и армянского народаОппозиция Лаврову: РФ была и будет союзником Армении и армянского народа
В Ереване открылась ОО <Украинский форум> для оказания помощи беженцам из УкраиныВ Ереване открылась ОО <Украинский форум> для оказания помощи беженцам из Украины
Полиция Армении сообщила о задержании 59 участников протестных акцийПолиция Армении сообщила о задержании 59 участников протестных акций
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500