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 Понедельник, 8 Августа 2022 17:34

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 9 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в городе Ереван:

10:00-16:00     жилые дома и собственные дома на улице Ленинградяна, жилые дома на улице Андраника; ООО ''ВЕОН”, здание станции Скорой Помощи и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 4-ом Норкском массиве; частично улицы Сари Тага 2-6 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 собственные дома 1-10 на 7-ой улице, 69-183 на 11-ой улице; 1-14 на 22-ой улице;   1-40 на 24-ой улице Нор Ареша;

11:00-17:00     собственные дома  35/44, 61/9, 63, 65, 85/2, 99/1, 99/2 на улице Ачаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 22, 24, 26 на пр. Комитаса, жилой дом 20/1 на улице Вагаршяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 2-21 на 35-ой улице, 1-26 на 39-ой улице, собственные дома на 47-ой улице Арабкира и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 4-68 на 2-ом переулке Камарака, собственные дома 4-78 на улице Паруйра Севака, собственные дома 13Г-45Г на улице М.Аветисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 48, 48/1, 48/2, 48/3, 50, 50/1, 50/2, 50/3, 52/1, 52/2 на пр. Аршакуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично улицы Сари Тага 2-6, жилой дом 58 на улице Анрапетутяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Армавирской области:

11:00-17:00    частично город Армавир; частично село Гая; села Нораван, Айкашен, Мецамор, Грибоедов и Акнашен;

 

в Араратской области:

10:00-16:00   частично села Урцаандж и Тигранашен;

10:30-14:30 частично село Вардашен;

10:30-16:00 частично село Мргануш;

13:00-16:00 частично село Айгаван;

 

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00   улица Еркрабаннери, Джермукском шоссе и частично квартал “Чайкнеди” в городе Вайк; села Артаван, Сараван, Сараландж, Угедзор; станции операторов “Виваселл_МТС”, “Телеком Армения”, “Юком” в селе Сараван;

10:30-13:00 частично квартал “Дзахапня” в городе Джермук;

11։00-15։00 частично село Арени;

 

в Котайкской области:

11։00-17։00   частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен и Котайк; ООО “Шинарар”, “Тнашинарар”, “Ара Лер”, “Урц'', ''Гарун”, ‘Варат”, кварталы “Нурнус Т1”, “Нурнус А-2”, ‘Нор”, “Нурнус БТЭ 1”, “Нурнус БТЭ 2”, ООО “Атом нахагиц”; “Арохч Сунк”;

11։00-14։00  село Арамус и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

09․00-13․00 частично село Балаовит и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

09:30-13:00   села Балаовит, Птгни, садоводческая компания и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), воинская часть, ООО “Юкаго”, “Арцив”, садоводческая компания “Птгни-2”, ООО “Саранист”, “А.Авагян”, “Оазис”, “Ангар”, ‘Клеопатра”, “Этеарт”, “Амеля”;

 

в Ширакской области:

10:00-14:00  территория, прилегающая к детскому саду, села Нор Кянк в Артикском регионе;

10:00-16:00   северная территория села Какавасар в Ашоцком регионе;

11:00-17:00   село Гоговит в Ашоцком регионе;

 

в Лорийской области:

10:00-16:00   села Ехегнут, Дебед, Дзорагюх, Дзорагетаван, Антарамут и Ваагни;

11:00-17:00   кварталы “Ашотаберд”, “Дзахапня”, частично квартал “Ачапня” в городе Степанаван; села Бовадзор, Урут и Свердлов;

 

в Сюникской области:

09:00 10:15   частично село Нор Астхаберд в Каджаранском регионе.

 

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180. 

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

 

 

 

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 10 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в городе Ереван:

10:00-16:00   собственные дома на улицах Вштуни и Хачатряна; жилые дома 4-ого квартала Давташена, жилые дома на улице Алабяна; жилые дома 22, 24, 24/1, 26   на улице Ованнисяна, 31/1, 31/2, 35, 35/1, 37, 39 на улице Гюликевхяна, жилые дома 5 на  2-ом переулке улицы Бакунца и жилой дом 5 на 1-ом переулке улицы Бакунца, школа N142, ясли-детский сад N258 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично собственные дома 50-103 на улице Лео, собственные дома 5-48 на улице Ереванци, 91-253 в кв. “Конд” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 19, 21, 21/1, 21/4 на улице Туманяна, жилые дома 3/2, 5/1 на улице Абовяна, абоненты-жильцы жилых домов 18, 20, 24, 28, 30, 32 на улице Теряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00      собственные дома 5-17 на улице А.Хачатряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 68 н апр. Баграмяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 52, 52/3, 54, 54/1, 54/2, 54/3, 56 на пр. Аршакуняца, 8 на улице Е.Тадевосяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Арагацотнской области:

11։00-17։00 частично город Апаран и село Нигаван;

 

в Араратской области:

09:00-13:00    частично села Ранчпар и Сис; частично село Саят-Нова; частично квартал ''Каяран”, N2 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами)  в городе Масис;

10:00-16:00   частично села Вардашат, Айгаван и Армаш;

10:30-16:00 частично село Ншаван;

13:00-14:00 частично село Ранчпар;

13:00-17:00   села Норабац и Саят-Нова; частично село Зорак; частично квартал ''Каяран”, N2 в городе Масис

 

в Вайоц Дзорской области:

13:00-14:00 частично село Агавнадзор;

 

в Котайкской области:

11։00-17։00  частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; села Гегашен и Котайк;

 

в Гегаркуникской области:

10:00-16:00   села Сотк, Азат, Кут и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции операторов “Телеком Армения”, “Юком”, “Виваселл-МТС”;

11:00-14:30   абоненты-жильцы сел Ланджахбюра, Гегаркуника, сельский мунуцупалитет Ланджахбюра, газозаправочная станция ООО “Кариш”, территория под названием Авзноц села Ланджахбюр; школа Ланджахбюра, насосная станция Ланджахбюра, школа Гегаркуника, территория офиса совхоза Гегаркуника, наосная станция Американцев ВПЕ Ланджахбюра;

 

в Ширакской области:

10:00-16:00   южная часть села Какавасар в Ашоцком регионе; квартал “Манкапартези” села Айкаван в Ахурянском регионе;

11:00-17:00   квартал ‘Гомер” села Баграван в Анийском регоне; села Вохчим Меграшат, Бюракн, Гташен, Камхут, Арегнадем и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), а таже станции сотовых операторов;

 

в Лорийской области:

10:00-16:00 село Дзорагетаван;

11:00-17:00   села Цапер, Мгарт, Агеки и Аревацаг;

12:00-15:00   села Одзун, Данушаван, Ардви, Акори, Качачкут, Амоч и Агви;

 

в Тавушской области:

11:00-12:00   община Азатамут, станции сотовых операторов и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Иджеванском регионе;

12:00-13:00   села Ачаджур, Хаштарак, Лусаовит, Лусадзор, газозаправочные станции, станции сотовых операторов и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Иджеванском регионе.

 

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