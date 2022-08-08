Понедельник, 8 Августа 2022 16:30

АрмИнфо. Китай надеется, что Армения и Азербайджан путeм политического диалога устранят разногласия, а также будут соблюдать договорённости о прекращении огня, достигнутые по итогам 44-дневной войны в Карабахе осенью 2020. Об этом 8 августа на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает государственное информагентство <Синьхуа>.

В этом ключе он напомнил, что обе республики являются дружественными для Китая.

"Пекин обратил внимание на сообщения о недавнем обострении ситуации на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе", - отметили в китайском внешнеполитическом ведомстве.

При этом, Вэньбинь отметил, что Китай призывает Армению и Азербайджан избегать эскалации ситуации в регионе.

Очередное обострение в зоне нагорно-карабахского конфликта началось утром 1 августа. Азербайджанские подразделения не прекращают провокации и нарушения режима прекращения огня. В результате обстрелов с азербайджанской стороны 1 августа был ранен солдат Армии обороны Арцаха.

А уже в результате действий противника 3 августа, 19 военнослужащих Армии обороны Арцаха получили ранения, еще двое погибли. Противник применил беспилотники и гранатомёты. Цель- вытяснить арцахцев из Бердзора. 3 августа президент Арцаха объявил о частичной мобилизации.

А 4 августа на заседании правительства премьер- министр Армении Никол Пашинян реагируя на происходящее отметил, что в настоящее время ситуация вокруг Нагорного Карабаха носит крайне сложный характер, но возникают вопросы к российским миротворцам, которые должны пресекать любые попытки нарушения линии соприкосновения.

На это в Кремле отметили, что тесные контакты между сторонами позволят прояснить ситуацию.