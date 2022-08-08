Понедельник, 8 Августа 2022 16:21

АрмИнфо.Руководству Армении необходимо существенно активизировать имеющиеся контакты с Ираном имея ввиду то обстоятельство, что бакинский режим постоянно предпринимает попытки сближения, обусловленные в первую очередь стремлением Алиева нивелировать исходящие от ИРИ вызовы и угрозы. Подобное мнение выразил АрмИнфо завкафедрой иранистики ЕГУ Вардан Восканян.

"На подобном фоне бездеятельность Армении не может быть оправдана ничем, в том числе и текущим кризисом государственных институтов нашей страны. Причины кризиса понятны, но понятно и то, что эти причины рано или поздно уйдут вместе с инициировавшей их властью. В этом свете, очень важно, чтобы ее преемники осознавали необходимость восстановления, укрепления страны", - заметил он.

Возвращаясь в этом ключе к политике Азербайджана, иранист отметил очевидность его подготовки не к миру, а к войне. По его оценкам, уже сегодня Алиев использует любую подвернувшуюся возможность для ползучей войны, окончательной целью которой является деарменизация и поглощение Арцаха и отрыв от Армении территориальных кусков. Последнее подразумевает незамедлительное восстановление системы обеспечения безопасности Армении. Меж тем, именно военно-политические отношения с ИРИ составляют ее часть. Наглядным подтверждением чего являются неоднократные подтверждения Тегераном территориальной целостности Армении.

Согласно Восканяну, все программы, действия и шаги Армении должны отталкиваться от состояния войны, в котором находится страна. Из того, что конца давлениям и ползучей агрессии соседнего диктаторского государства не видно и видно не будет, как минимум, до достойного отпора с армянской стороны. Начать ковать который необходимо хотя бы сейчас, если этого не было сделано еще давно.

"Мы понимаем, что на Южном Кавказе доминирующее положение, по­прежнему, занимает Россия. Соответственно, необходимость углубления отношений Армении с ИРИ диктует нашему руководству отказ от провинциальной шустрости и формирование трехсторонней площадки сотрудничества между Арменией, Ираном и РФ. Иными словами, именно Армения в свою очередь может стать местом углубления отношений между РФ и ИРИ, принимая во внимание и пытаясь сопоставить и гармонизировать интересы Тегерана и Москвы, а не пытаясь играть на их противоречиях", - подытожил иранист.