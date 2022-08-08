АрмИнфо.Руководству Армении необходимо существенно активизировать имеющиеся контакты с Ираном имея ввиду то обстоятельство, что бакинский режим постоянно предпринимает попытки сближения, обусловленные в первую очередь стремлением Алиева нивелировать исходящие от ИРИ вызовы и угрозы. Подобное мнение выразил АрмИнфо завкафедрой иранистики ЕГУ Вардан Восканян.
"На подобном фоне бездеятельность Армении не может быть оправдана ничем, в том числе и текущим кризисом государственных институтов нашей страны. Причины кризиса понятны, но понятно и то, что эти причины рано или поздно уйдут вместе с инициировавшей их властью. В этом свете, очень важно, чтобы ее преемники осознавали необходимость восстановления, укрепления страны", - заметил он.
Возвращаясь в этом ключе к политике Азербайджана, иранист отметил очевидность его подготовки не к миру, а к войне. По его оценкам, уже сегодня Алиев использует любую подвернувшуюся возможность для ползучей войны, окончательной целью которой является деарменизация и поглощение Арцаха и отрыв от Армении территориальных кусков. Последнее подразумевает незамедлительное восстановление системы обеспечения безопасности Армении. Меж тем, именно военно-политические отношения с ИРИ составляют ее часть. Наглядным подтверждением чего являются неоднократные подтверждения Тегераном территориальной целостности Армении.
Согласно Восканяну, все программы, действия и шаги Армении должны отталкиваться от состояния войны, в котором находится страна. Из того, что конца давлениям и ползучей агрессии соседнего диктаторского государства не видно и видно не будет, как минимум, до достойного отпора с армянской стороны. Начать ковать который необходимо хотя бы сейчас, если этого не было сделано еще давно.
"Мы понимаем, что на Южном Кавказе доминирующее положение, попрежнему, занимает Россия. Соответственно, необходимость углубления отношений Армении с ИРИ диктует нашему руководству отказ от провинциальной шустрости и формирование трехсторонней площадки сотрудничества между Арменией, Ираном и РФ. Иными словами, именно Армения в свою очередь может стать местом углубления отношений между РФ и ИРИ, принимая во внимание и пытаясь сопоставить и гармонизировать интересы Тегерана и Москвы, а не пытаясь играть на их противоречиях", - подытожил иранист.