Понедельник, 8 Августа 2022 16:20

АрмИнфо. Для приема первоклассников не требуется предъявления медицинской справки. Об этом говорится в сообщении Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении.

Согласно сообщению, в ведомство начали поступать сигналы о том, что в некоторых школах требуется медицинская справка. <Школа не имеет права запрашивать какие-либо другие документы, кроме утвержденных документов, среди которых, помимо заявки родителей, поданных в онлайн режиме, требуется также заявление на имя директора, копия общественного кода обучающегося и фото размер 3х4>, - говорится в сообщении. Родители могут подавать документы в школу каждый рабочий день.