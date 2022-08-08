Понедельник, 8 Августа 2022 16:18

АрмИнфо. С 11 по 13 ноября 2022 года в Ереване пройдет первая Ассамблея The Future Armenian по модели партисипаторной демократии "гражданское собрание".

Как сообщает пресс-служба The Future Armenian, 200 участников, выбранных из Республики Армения, Арцаха и Диаспоры, обсудят три из 15 целей инициативы The FUTURE ARMENIAN: "Единство Армении и Диаспоры", "Историческая ответственность" и "Рост численности населения", освещают существующие проблемы, вызовы и принимают пакет предложений по преодолению этих вызовов.

Осознавая свою коллективную ответственность в построении стабильного и безопасного будущего армянского народа и предопределяя путь нашего развития, каждый из нас может стать частью этого важного процесса.

Для подачи заявки на участие необходимо заполнить форму на официальном сайте инициативы The FUTURE ARMENIAN: https://futurearmenian.com/convention/.

Кроме того, можно подать заявку по телефону: +374 (60) 700?800 (доб.

333) или отправить ее на электронный адрес [email protected].

The FUTURE ARMENIAN - это общественная инициатива, созданная армянами и друзьями Армении для того, чтобы сформировать общее понимание устойчивого развития государства Армения и армянской нации. Мы приглашаем всех стать соавторами инициативы и её 15 целей, представленных ниже, принять участие в предстоящих дискуссиях о том, каким должно быть будущее Армении и армянского народа и как его достичь, и внести свой вклад в совместное планирование следующих шагов.