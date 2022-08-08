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АрмИнфо. На проходящей в индийском городе Ченнаи 44-ой Всемирной шахматной Олимпиаде мужская сборная Армении после 9-ого тура уступила лидерство Узбекистану, сообщается на сайте Международной шахматной федерации (FIDE).
Согласно источнику, это произошло после того, как сборная Армении уступила Узбекистану со счетом 1:3, который с 16 очками возглавил турнирную таблицу. Теперь армянская команда с 15 очками вместе со сборной Индии делит второе и третье места. В 10-ом туре соперником мужской команды Армении станет сборная Азербайджана, на счету которой 14 очков. В то время как ничья может быть достойным результатом для Армении, Азербайджан должен пойти ва-банк, чтобы получить шанс побороться за золотую медаль.
Наряду с шахматной олимпиадой в Ченнаи прошли Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации и выборы президента, в ходе которых подавляющим большинством голосов повторно избран Аркадий Дворкович.
Всемирная шахматная Олимпиада проходит в индийском Ченнае завершится 10 августа. В составе мужской сборной выступают Габриэл Саркисян, Грант Мелкумян, Самвел Тер-Саакян, Мануэл Петросян и Роберт Ованнисян.
Женскую сборную Армении представляют Элина Даниелян, Лилит Мкртчян, Анна Саргсян, Мариам Мкртчян и Сусанна Габоян, накануне победившие сборную Румынии со счетом 3:1.
|Путин и Пашинян обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
|Посол Армении в Киеве поднял вопрос о содержащихся в Азербайджане армянских военнопленных
|Родственники военнопленных проводят сидячую акцию протеста перед зданием правительства Армении
|Посольство Армении в Греции категорически опровергает причастность к шпионажу за греческим оппозиционером
|Прогноз: Даже добившись целей в Арцахе, Алиев продолжит оказывать на Армению военное давление
|В Tуркменистане пройдёт транспортная Kонференция развивающихся стран, не имеющих выхода к морю
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Погрануправление ФСБ России разъяснило причины усиления контроля на участке Мегри-Агарак
|Пекин надеется: Баку и Ереван найдут возможности разрешить разногласия в рамках политического диалога
|Иранист: Выход Армении из текущей ситуации требует гармонизации усилий с Тегераном и Москвой
|Эрдоган: Ответ Еревана на искренние призывы Анкары и Баку - залог стабильности на Южном Кавказе
|Для приема в первоклассники школы не имеют права требовать медицинских справок
|The Future Armenian объявляет об открытии регистрации на Ассамблею
|В Армении растет количество лиц, подхвативших COVID-19 - Минздрав
|Мужская сборная Армении уступила лидерство на шахматной Олимпиаде в Ченнае
|Министерство окружающей среды Армении напомнило об ответственности за сбор растений, занесенных в Красную книгу
|Из Анкары продолжают угрожать Армении
|Специалисты РЭБ ЮВО в Армении подавят каналы связи условного противника
|Давид Тоноян для защиты своих прав намерен предпринять шаги для инициирования производства в соответствии с новыми регулированиями
|В свой профессиональный праздник железнодорожники Армении бесплатно перевезли более 2,7 тысяч пассажиров
|В Армении вынесен на общественное обсуждение новый проект закона <Об оценке и экспертизе воздействия на окружающую среду>
|Военный эксперт: В трёхстороннем заявлении от 9 ноября не предусмотрено, чтобы армяне покинули Бердзор
|Артак Бегларян: Если мы потеряем Арцах, мы перевернем если не последнюю, то предпоследнюю страницу армянской истории
|Оборонные ведомства Армении и Арцаха опровергают дезинформацию противника
|Минобороны России: В зоне ответственности миротворцев зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны ВС Азербайджана
|Минобороны Армении сообщило о ранении военнослужащего-срочника и скоропостижной смерти контрактника
|Армянская Ассамблея Америки призвала председателя ГА ООН прояснить его позицию по вопросу Геноцида армян в Османской империи
|Американский конгрессмен призвала США и их союзников осудить насилие Азербайджана против Арцаха
|Еще в феврале 2021 года Ереван передал Москве свои опасения относительно возможных проблем в работе миротворцев РФ: МИД РА
|Госминистр Арцаха раскритиковал искусственный нейтралитет мирового сообщества в своих обращениях к азербайджанской и армянской сторонам
|Шарль Мишель с Алиевым и Пашиняном обсудил последниe развития в регионе
|Оперативная обстановка в Арцахе, несмотря на некоторую напряженность, относительно стабильна
|В Армении отметили День железнодорожника
|Премьер-министр Армении провел телефонный разговор с госсекретарем США
|Омбудсмен Армении: Право на жизнь населения Нагорного Карабаха не гарантировано
|<Единая Родина> призывает наделить российских миротворцев в Арцахе международным мандатом
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Политолог: Баку продемонстрировал Еревану, что в случае отказа предоставлять "Зангезурский коридор", прикроет коридор через Лачин
|Прогноз: Со сдачей Бердзора азербайджанский военный шантаж не прекратится
|Постпред США в ОБСЕ призвал предпринять незамедлительные шаги по снижению напряженности в Нагорном Карабахе
|Лондонская полиция расследует нападение на посольство Азербайджана в стране
|Установленная между министрами обороны Армении и Азербайджана прямая связь не действует
|Гражданин Армении задержан при попытке контрабанды золота в Грузию
|АО Арцаха: Минобороны Азербайджана продолжает распространять дезинформацию
|Генсек ООН выразил обеспокоенность ростом напряженности в Нагорном Карабахе
|Минобороны Армении опровергло очередную ложь противника
|Лавров: В Москве пока не видели инициатив армянской стороны о деятельности российских миротворцев в Нагорном Карабахе
|РПА назвала единственный выход из ситуации вокруг Армении и Арцаха
|Российские миротворцы сообщили о нарушении четырех раз ВС Азербайджана режима перемирия в Арцахе
|AO Арцаха: Напряженность на передовой сохраняется
|Россия предпримет меры для недопущения эскалации, заверил командующий российским миротворческим контингентом
|Шарль Мишель тесно общается с лидерами Армении и Азербайджана для немедленной деэскалации ситуации
|Минск надеется на безусловное соблюдение договоренностей по Карабаху, заключенных Ереваном и Баку при посредничестве Москвы
|Относительно стабильная: Инфоцентр Арцаха об оперативно-тактической обстановке на линии соприкосновения
|НАТО призывает Армению и Азербайджан вернуться за стол переговоров
|Паспортно-визовое управление Армении оснастят системами управления очередями
|В Минобороны Армении сообщили и смерти резервиста
|Глава МИД Армении рассказал зарубежным послам об агрессии Азербайджана в отношении Нагорного Карабаха
|.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 12 сентября
|Взгляд из Москвы: Действия Азербайджана в Карабахе - часть более обширного проекта
|Читать больше
|Прогноз: Даже добившись целей в Арцахе, Алиев продолжит оказывать на Армению военное давление
|Иранист: Выход Армении из текущей ситуации требует гармонизации усилий с Тегераном и Москвой
|Политолог: Баку продемонстрировал Еревану, что в случае отказа предоставлять "Зангезурский коридор", прикроет коридор через Лачин
|Прогноз: Со сдачей Бердзора азербайджанский военный шантаж не прекратится
|Взгляд из Москвы: Действия Азербайджана в Карабахе - часть более обширного проекта
|Читать больше
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