Понедельник, 8 Августа 2022 13:15

АрмИнфо. На проходящей в индийском городе Ченнаи 44-ой Всемирной шахматной Олимпиаде мужская сборная Армении после 9-ого тура уступила лидерство Узбекистану, сообщается на сайте Международной шахматной федерации (FIDE).

Согласно источнику, это произошло после того, как сборная Армении уступила Узбекистану со счетом 1:3, который с 16 очками возглавил турнирную таблицу. Теперь армянская команда с 15 очками вместе со сборной Индии делит второе и третье места. В 10-ом туре соперником мужской команды Армении станет сборная Азербайджана, на счету которой 14 очков. В то время как ничья может быть достойным результатом для Армении, Азербайджан должен пойти ва-банк, чтобы получить шанс побороться за золотую медаль.

Наряду с шахматной олимпиадой в Ченнаи прошли Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации и выборы президента, в ходе которых подавляющим большинством голосов повторно избран Аркадий Дворкович.

Всемирная шахматная Олимпиада проходит в индийском Ченнае завершится 10 августа. В составе мужской сборной выступают Габриэл Саркисян, Грант Мелкумян, Самвел Тер-Саакян, Мануэл Петросян и Роберт Ованнисян.

Женскую сборную Армении представляют Элина Даниелян, Лилит Мкртчян, Анна Саргсян, Мариам Мкртчян и Сусанна Габоян, накануне победившие сборную Румынии со счетом 3:1.