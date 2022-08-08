Понедельник, 8 Августа 2022 13:13

АрмИнфо. Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении подавят каналы связи условного противника в рамках тренировки.

Как сообщает перс-служба ЮВО, специалисты РЭБ ЮВО совершат марш к месту проведения тренировки на высокогорный полигон Алагяз, где будет выполнен ряд специальных задач по развертыванию средств радиоэлектронной борьбы, пеленгованию источников радиоэлектронного излучения и созданию помех средствам связи, применяя современные комплексы РЭБ, стоящие на вооружении соединения.

Основное внимание будет уделяться использованию модернизированного оборудования радиоэлектронной борьбы в горных ущельях.

Кроме того, перед военнослужащими будет поставлена задача провести сбор и анализ разведывательной информации на основе приема электромагнитного излучения и путем постановки радиопомех нарушить систему связи условного противника, путем подавления средств связи.

Также в ходе тренировки специалисты должны будут отработать прикрытие колонны автомобильной техники: специалисты установят безопасный маршрут движения колонны, используя метод создания помех линиям радиосвязи управляемых фугасов.

Кроме того, военнослужащие разведывательных подразделений военной базы преодолеют горные препятствия на учебных занятиях по экстремальному вождению штатных боевых машин и различной автомобильной техники.

На полигоне Алагяз водители-разведчики осуществят приемы маневрирования на скоростных участках автодрома, выполнят прохождение маршрутов в составе колонны на максимально допустимых скоростях. Также военнослужащие ЮВО отработают повороты и развороты различной сложности, преодолеют овраги, искусственные и естественные препятствия. Для создания боевой обстановки будут применены средства имитации, в том числе дымы, взрывпакеты и холостые патроны.

Перед началом практических занятий с личным составом разведчиков будет проведен обязательный инструктаж по технике безопасности и эксплуатации автомобильной техники.