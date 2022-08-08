Понедельник, 8 Августа 2022 13:12

АрмИнфо. Бывший министр обороны РА Давид Тоноян, помимо находящегося в суде уголовного дела, для защиты своих прав намерен предпринять соответствующие шаги для инициирования уголовного производства в соответствии с новыми уголовно-процессуальными регулированиями. Об этом говорится Давидом Тонояне заявлении.

В нем, в частности, Тоноян обращает внимание на тот факт, что президентом РА 01.08.2022 г. подписан и 13.08.2022 г. вступит в силу Закон РА "О внесении изменений и дополнений в Закон РА "Об обороне", в котором, в числе прочего, в качестве ранее отсутствующего законодательного регулирования был установлен порядок накопления, эксплуатации (расходов) норм и сроков эксплуатации вооружения, военной техники и других материально-технических средств военного назначения, установленных правительством РА, а также установленных министром обороны на основании предложения начальника Генштаба РА норм накопления и эксплуатации (расхода) военной техники и других материально-технических средств и порядок установления сроков.

"Мне и другим лицам, проходящим по уголовному делу, предъявлены обвинения в том, что в декабре 2018 года, зная о том, что на момент поставки приобретаемых ракет в соответствии с инструкцией начальника вооружения ВВС РФ № 296 от 06.02.1999 года истекли календарные сроки ... мы начали закупать ракеты, не соответствующие требуемым стандартам.

Из ответа на запрос, проведенный СНБ РА, Генеральной прокуратурой РА, в частности начальником СНБ и начальником следственного департамента, руководителем следственной группы, генеральным прокурором и его заместителем, в спецслужбы дружественной страны, даже в ходе предварительного следствия, было ясно, что по состоянию на 2018 год ракеты находились в рамках установленных сроков хранения и эксплуатации, о чем, я уверен, проинформировали и премьер-министра РА", - констатировал Тоноян, добавив, выдвигаемое против него обвинение было продолжено поддерживаться и с учетом сказанного.

"В порядке разъяснения отмечу, что любое государство обязано осуществлять принятие правовых актов об условиях и сроках хранения и эксплуатации находящихся на его же вооружении боеприпасов. В случае отсутствия последних "силой обычая" принято руководствоваться правовыми нормами, действующими в стране-производителей, которые должны быть приняты нормативным актом (приказом) РА, что в данном случае и не было выполнено", - констатировал экс-глава оборонного ведомства.

При этом он добавил, что вышеуказанное не делалось в течение 30 лет, поскольку в РА нет стандартизации, метрологических и промышленных возможностей самостоятельно определять сроки хранения ракет, установленные изменениями и дополнениями закона РА "Об обороне", а для законного выполнения указанного, даже после принятия вышеуказанных норм, будут сделаны ссылки на нормативы стран-производителей боеприпасов или они будут продублированы.

В этом ключе он еще раз подчеркнул, что законодательное несовершенство или пробелы в Минобороны РА попытались восполнить посредством формирования комиссий, в результате соответствующих работ, выполненных одной из которых, в 2016 году приказом министра обороны РА срок хранения и эксплуатации ракет того же типа продлен еще на 10 лет.

"Насколько новые правовые нормы и остальные факты, нашедшие место в законе РА "Об обороне", касаются предъявленного мне обвинения, когда в период приобретения ракет в РА не было какого-либо правового акта, устанавливающего сроки хранения ракет? В данном случае за основу применяемой аналогии было принято установленное страной­производителем регулирование о том, что срок хранения ракет установлен на 30 лет, а также прецедентная практика продления сроков действия ракет того же типа по приказу министра обороны РА от 2016 года.

К вышесказанному добавляется также факт, что не было предоставлено ни копейки за фактически подаренные ракеты и обвинение в мой адрес в растрате в подобных условиях, а также проведение в течение 10 месяцев всего 2,5 часов 8 судебных заседаний, причем в течение последних 4 месяцев вообще судебных заседаний не проводилось. Что это, если не "бархатное" политическое преследование в уголовно-процессуальной упаковке???

В заключение хочу отметить, что, помимо уголовного дела в суде, для защиты своих прав я намерен предпринять соответствующие шаги для инициирования уголовного производства по новым уголовно-процессуальным регулированиям", - резюмировал Тоноян.

Напомним, что в январе текущего года в Ереване стартовал судебный процесс в отношении бывшего министра обороны Армении Давида Тонояна, начальника Генштаба ВС Армении Артака Давтяна, бывшего заместителя начальника Генштаба ВС Армении Степана Галстяна, предпринимателя Давида Галстяна ("патрон Даво") и других, обвиняемых в приобретении некачественного вооружения для нужд армии. Тоноян, обвиняемый в хищениях в особо крупных размерах и 277,323,840 драмов и служебном подлоге вины не признает.

Тонояну предъявлено обвинение по п.1 ч.3 ст. 179 УК РА, Артаку Давтяну - по ч. 3 ст. 375 УК РА, Степану Галстяну, Аветику Мурадяну, Владимиру Бабаяну и Артему Амбаряну - по ч. 3 ст. 375 УК РА и по ч.1 ст. 314 УК РА, а Давиду Галстяну, п.1, ч.3 ст. 178 УК РА и п. 1 ст. 325 УК РА.