Понедельник, 8 Августа 2022 13:05

АрмИнфо. В День железнодорожника 7 августа услугой бесплатного проезда в пригородных электропоездах Южно-Кавказской железной дороги воспользовались 2714 пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Самыми востребованными оказались маршруты из Еревана в направлении Гюмри и озера Севан: во второй по величине город Армении отправились 1375 пассажира, а на пляжи озера - 1092 пассажира.

По традиции ЮКЖД ежегодно в свой профессиональный праздник проводит акцию бесплатного проезда в пригородных электропоездах. В этом году она прошла во всех электропоездах за исключением экспрессов, курсирующих между Ереваном и Гюмри.