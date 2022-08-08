Понедельник, 8 Августа 2022 10:32

АрмИнфо.Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. Об этом говорится в информационном бюллетене Министерства обороны Российской Федерации о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно- карабахского конфликта от 7 августа.

В оборонном ведомстве добавили, что на двадцати семи наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

"За прошедшие сутки в зоне ответственности российского миротворческого контингента зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в районе СОТК Гегаркуникской области со стороны ВС Азербайджана, в результате которого ранен один военнослужащий Вооруженных cил Армении. Командованием российских миротворцев, во взаимодействии с азербайджанской и армянской сторонами, данный инцидент урегулирован, нарушений линии соприкосновения сторон не допущено", - подчеркнули в МО РФ.