Понедельник, 8 Августа 2022 10:31

АрмИнфо. Вечером 6 августа на боевой позиции, расположенной на восточном участке армяно-азербайджанской границы, от выстрела противника получил огнестрельное ранение военнослужащий срочной службы N-ской воинской части МО РА, рядовой Нвер Геворкян (2002 г.р). Об этом сообщила пресс- служба Минобороны Армении.

"Жизни военнослужащего не угрожает опасность", - добавили в оборонном ведомстве.

Кроме того, позже в МО Армении также сообщили о смерти военнослужащего контрактной службы ВС РА.

"7 августа скоропостижно скончался военнослужащий-контрактник N-ской воинской части, рядовой Аршалуйс Ованнисян (родился в 1976 году в селе Нор Гюх). Министерство обороны разделяет горечь утраты, выражает поддержку членам семьи, родным и сослуживцам Аршалуйса Ованнисяна", - отмечалось в сообщении оборонного ведомства РА.