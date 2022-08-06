Суббота, 6 Августа 2022 14:59

АрмИнфо.В ночь с 5 на 6 августа и по состоянию на 09:00 утра, оперативная обстановка в Арцахе, несмотря на некоторую напряженность, была относительно стабильной, сообщает Министерство обороны Республики Арцах.

<На некоторых участках линии соприкосновения Вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня, применив огнестрельное оружие разного калибра. С армянской стороны потерь нет.

При посредничестве российских миротворческих сил продолжается работа по предотвращению дальнейшей эскалации напряженности и стабилизации ситуации>, - говорится в сообщении.