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 Суббота, 6 Августа 2022 14:59
Наира Бадалян

Оперативная обстановка в Арцахе, несмотря на некоторую напряженность, относительно стабильна

Оперативная обстановка в Арцахе, несмотря на некоторую напряженность, относительно стабильна

АрмИнфо.В ночь с 5 на 6 августа и по состоянию на 09:00 утра, оперативная обстановка в Арцахе, несмотря на некоторую напряженность, была относительно стабильной, сообщает Министерство обороны Республики Арцах.

<На некоторых участках линии соприкосновения Вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня, применив огнестрельное оружие разного калибра. С армянской стороны потерь нет.

При посредничестве российских миротворческих сил продолжается работа по предотвращению дальнейшей эскалации напряженности и стабилизации ситуации>, - говорится в сообщении.

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