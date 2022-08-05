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 Пятница, 5 Августа 2022 23:10
Алина Оганесян

В Армении отметили День железнодорожника

В Армении отметили День железнодорожника

АрмИнфо. 5 августа, в Доме Москвы, ЗАО <Южно-Кавказская железная дорога> провела торжественное мероприятие, приуроченное профессиональному празднику - Дню железнодорожника.

Торжество стало также поводом подвести итоги, отметить профессиональные заслуги и достижения сотрудников ЮКЖД в ежедневной ответственной работе.

Поздравив коллектив и коллег с профессиональным праздником, гендиректор ЮКЖД Алексей Мекльников отметил, что железная дорога является мощной структурой, а все железнодорожники составляют одну большую семью. <Как и в каждой семье, так и на железной дороге, могут быть разные сложности, но железнодорожники всегда находят пути для их решения>, - сказал он.

Отметив, что железным дорогам Армении исполняется 120 лет, Мельников призвал сотрудников ЮКЖД с каждым годом показывать лучшие результаты, находить новые возможности и перспективы.

По случаю профессионального праздника ряд сотрудников ЮКЖД были награждены благодарственными грамотами, подарками  от руководства компании, а также Министерства территориального управления и инфраструктур, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства экономики, Мэрии, Полиции, Вооруженных сил РА, Посольства РФ и Беларуси.

Вместе с тем гендиректор ЮКЖД Алексей Мельников был награжден медалью <Защитника закона> Главным управлением Полиции РА по обеспечению общественной безопасности.

В беседе с журналистами глава ЮКЖД отметил, что по итогам I полугодия компания выполнила все поставленные перед ней планы по объемам перевозки грузов, а по перевозке пассажиров план был перевыполнен.

Отвечая на вопрос корреспондента АрмИнфо, он сообщил, что до конца

года ЮКЖД намерена приобрести пригородный электропоезд, оснащенный

необходимыми услугами для пассажиров и 48 новых грузовых вагонов

согласно плановой программе по обновлению парка подвижного состава.

<Вместе с тем мы видим перспективы по увеличению объемов перевозимых грузов>, - сказал Мельников.

Говоря об ожидаемом запуске паромного сообщения, которое свяжет железнодорожную систему Армении с евразийской, гендиректор выразил надежду, что в ближайшее время между Арменией и Россией появится еще одна транспортно- логистическая возможность для перевозки грузов. <Данный паром очень интересен многим нашим партнерами, есть грузовая база. Насколько мне известно, остались некоторые формальности, чтобы паром начал функционировать. А ЮКЖД, со своей стороны, всегда готовы к любой работе, к любым объемам перевозимых грузов, пассажиров. Железнодорожники во все времена были серьезной силой, способной решить любые задачи, которые ставит перед ними экономика, правительство, жизнь>, - заключил он.

Отметим, что после официальной части в Доме Москвы для железнодорожников был организован концерт джазовой музыки.

Согласно сообщению пресс-службы ЮКЖД, свой профессиональный праздник железнодорожники Армении отметили также в Гюмри и Ванадзоре. В частности, в Гюмри отличившиеся сотрудники были отмечены благодарственными грамотами и подарками от руководства ЮКЖД и губернатора Ширакской области. В преддверии праздника мэрия Гюмри завершила реконструкцию привокзальной площади. На площади в 2021 году ЮКЖД установила монумент - паровоз с двумя грузовыми вагонами Х?Х века. <Отныне привокзальная площадь Гюмри пополнит ряд достопримечательностей пользующегося в последнее время большим туристическим спросом города>, - говорится в сообщении.

В городе Ванадзор почетные грамоты и подарки железнодорожникам торжественно были вручены территориальным руководством ЮКЖД, губернатором Лорийской области и мэром Ванадзора.

Согласно источнику, по традиции в День железнодорожника, то есть 7 августа текущего года, компания ЮКЖД преподнесет гражданам и гостям республики в подарок возможность бесплатно воспользоваться услугами пригородного сообщения (кроме следующих в режиме экспресса поездов).

Отметим, что по итогам I полугодия 2022г. фактический объем затрат ЮКЖД составил 2.3 млрд.  драмов, из коих 1.6 млрд. были направлены в инфраструктуру, 700 млн. драмов - в подвижной состав.

За отчетный период компания перевезла 1.5 млн. тонн грузов, что сопоставимо с объемами прошедшего года.  Число перевозимых пассажиров составило 220.5 тыс. чел., что выше показателя годовой давности  на 22%. 

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