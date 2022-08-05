Пятница, 5 Августа 2022 19:12

АрмИнфо. Омбудсмен Армении Кристине Григорян отреагировала на угрозы азербайджанских депутатов в отношении армянского населения Нагорного Карабаха.

<Депутат законодательного органа Азербайджана Гудрат Хасангулиев вчера сделал своеобразное признание политики азербайджанского государства, направленной на этническую чистку населения Нагорного Карабаха.

Он, в частности, сказал: <Армения должна положить конец территориальным претензиям в отношении Азербайджана и прекратить поддерживать кровавый сепаратизм Карабаха. Пока это не будет сделано, мы не должны признавать право их (населения Нагорного Карабаха) на спокойную жизнь>. Затем указанный депутат уточнил, что в таких условиях жизнь армян в Азербайджане невозможна. От своего коллеги не отстает и другой депутат Фазиль Мустафаев, который также озвучил прямые угрозы физическому существованию населения Нагорного Карабаха>, - подчеркнула она.

В этом ключе Григорян констатировал, что на самом деле примеров и доказательств азербайджанской политики этнической ненависти и этнических чисток в отношении армян множество.

Однако примечательно, продолжила она, что эти должностные лица, представляющие азербайджанское руководство, делают такие заявления в условиях провокаций, совершенных их же вооруженными силами в последние дни, в результате чего с армянской стороны погибли два и получили ранения различной степени тяжести 19 военнослужащих.

<Факт, что право на жизнь мирного населения Нагорного Карабаха не

гарантировано, и об этом прямо говорит азербайджанский чиновник.

Я поделилась этой информацией с международными партнерами, а также с

Комитетом ООН по ликвидации расовой дискриминации, который в

ближайшие дни обсудит очередной доклад Азербайджана о выполнении Конвенции ООН <О ликвидации всех форм расовой дискриминации>, - отмечается в заявлении омбудсмена Армении.