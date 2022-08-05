Пятница, 5 Августа 2022 19:11

АрмИнфо. В последние дни, пользуясь геополитическими сдвигами, Азербайджан с применением силы или угрозы силой диктует новую повестку в сфере ответственности миротворческого контингента Российской Федерации, предъявляя необоснованные требования демилитаризации Нагорного Карабаха и расформирования Армии обороны. Об этом говорится в заявлении фракции НА Арцаха <Единая Родина>.

<С учетом вышесказанного фракция строго осуждает продолжающиеся нарушения трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 г о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе и завершении всех военных действий и агрессивные действия Азербайджана.

Подразделения ВС Армении выведены из Нагорного Карабаха, и безопасность народа Арцаха обеспечивается средствами местных сил самообороны и немногочисленного российского миротворческого контингента>, отметили в <Единой Родине>.

Вместе с тем в партии подчеркнули, что на фоне азербайджанской политики продолжающихся вооруженных нападений на население Арцаха, разжигания этнической ненависти, уничтожения армянских культурных и религиозных памятников, выселения армян у народа Арцаха нет выбора, кроме как предпринять меры самообороны.

<Республика Арцах реализует закрепленное Уставом ООН неотъемлемое право на самооборону для защиты основополагающих прав своего народа от продолжительной и системной азербайджанской агрессии.

Поэтому считаем недопустимым любое требование о расформировании или разоружении безусловного гаранта безопасности народа Арцаха - Армии обороны. Такое требование одновременно не отражает обязательства сторон, принявших заявление>, - говорится в заявлении парламентской фракции.

Вместе с тем, подчеркивая важность посреднических усилий РФ в урегулировании нагорно-карабахского конфликта и принятии на себя миротворческой миссии, а также учитывая продолжительное агрессивное вмешательство азербайджанской стороны, в партии выразили убеждение, что наделение миротворческого присутствия России в Нагорном Карабахе международно закрепленными гарантиями и четкими функциями является императивом дня.

<ВС Арцаха - экзистенциальное условие и гарантия существования народа Арцаха, поэтому любое прямое или косвенное вмешательство, ограничивающее его операции и ухудшающее правовой статус, не только обратно пропорционально национально-безопасностным интересам народа Арцаха, но и посягательство на армянское будущее Арцаха>, - говорится в заявлении <Единой Родины>.