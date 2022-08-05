Пятница, 5 Августа 2022 19:09

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 8 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 24/30, 24/33 на улице Г.Овсепяна, абоненты (не являющиеся жильцами) 26/9, 56/6, 58/6 на улице Г.Овсепяна, собственный дом 26/8 на улице Г.Овсепяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

11:00-16:00 собственные дома 27-60 на 9-ой улице, 1-53 на 20-ой улице, 1-13 на 26-ой улице, 1-57, 61-87 на 32-й улице, 32-60 на 40-ой улице, 54-68 на 42-ой улице Нор Ареша.

11։00-17։00 жилые дома 40, 42, 44 на пр. Комитаса, 9 на улице Врацакана и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 5-24 на улице Сундукяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 58/20 на улице Улнеци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), школа N38, жилые дома 4/1, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7 на улице Манташяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 4-16 на улице Сармени, 1-54 на улице Антараин, абоненты-жильцы подьезда 5 жилого дома 3 на пр. Маштоца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-17:00 частично село Гая;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 квартал “Мугни” в городе Аштарак;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично село Нор Харберд;

10:00-16:00 села Араксаван, Овташен; частично села Мхчян, Мргавет и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:30-14:00 частично село Бардзрашен;

10:30-16:00 частично село Аревшат;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 села Кармрашен и Гер-Гер;

11:00-15:00 частично село Арени;

в Котайкской области:

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен и Котайк;

11:00-14:00 частично город Егвард и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), медицинский центр “Наири”, ООО ‘Том Шин Бетон”, “Урени”, “Егварди Алрахац”, ЗАО “Армберри”, ООО ‘Элита”, Асфальтовый завод, кварталы “Ширака”, “П.Севака”, “Арай”, собственники “М.Аветисян”, “С.Варданян”, частично улицы Нар-Доса, Комитаса, Абовяна, общины Арагюх, Бужакан, Зораван, Сараландж и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственники “М.Геворгян”, “Г.Петросян”, “Самвел Амирханян”, “Анаин Варданян”, “К.Пилоян”, “З.Карапетян”, ‘М.Арутюнян”, ООО “Алхалия”, станции операторов “Юком”, “Виваселл-МТС”, ОАО “Зораван”, собственники “А.Варданян”, “Г.Багдасарян”, ЗАО “НАирян”;

в Гегаркуникской области:

10:30-16:30 села Гегамасар, Авазан, Арпунк, Покр Масрик, Норакерт, Арегуни, Даранак, Памбак, Цапатаг, КВП “Гегаркуник”, ООО ‘Шикаварс”, “Туфенкян Оспиталити” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции операторов “Телеком Армения”, “Виваселл-МТС”, “Юком”;

в Ширакской области:

10:00-14:00 село Салут и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Ашоцком регионе;

11:00-17:00 села Башгюх, Покр Сарар, Какавасар, Дзорашен, Сарапат и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Ашоцком регионе; село Бердашен в Амасийском регионе; квартал “Дпроци” села Айкадзор в Анийском регионе.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 9 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома и собственные дома на улице Ленинградяна, жилые дома на улице Андраника; ООО ''ВЕОН”, здание станции Скорой Помощи и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 4-ом Норкском массиве; частично улицы Сари Тага 2-6 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 собственные дома 1-10 на 7-ой улице, 69-183 на 11-ой улице; 1-14 на 22-ой улице; 1-40 на 24-ой улице Нор Ареша;

11:00-17:00 собственные дома 35/44, 61/9, 63, 65, 85/2, 99/1, 99/2 на улице Ачаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 22, 24, 26 на пр. Комитаса, жилой дом 20/1 на улице Вагаршяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 2-21 на 35-ой улице, 1-26 на 39-ой улице, собственные дома на 47-ой улице Арабкира и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 4-68 на 2-ом переулке Камарака, собственные дома 4-78 на улице Паруйра Севака, собственные дома 13Г-45Г на улице М.Аветисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 48, 48/1, 48/2, 48/3, 50, 50/1, 50/2, 50/3, 52/1, 52/2 на пр. Аршакуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично улицы Сари Тага 2-6, жилой дом 58 на улице Анрапетутяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-17:00 частично город Армавир; частично село Гая; села Нораван, Айкашен, Мецамор, Грибоедов и Акнашен;

в Араратской области:

10:00-16:00 частично села Урцаандж и Тигранашен;

10:30-14:30 частично село Вардашен;

10:30-16:00 частично село Мргануш;

13:00-16:00 частично село Айгаван;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 улица Еркрабаннери, Джермукском шоссе и частично квартал “Чайкнеди” в городе Вайк; села Артаван, Сараван, Сараландж, Угедзор; станции операторов “Виваселл_МТС”, “Телеком Армения”, “Юком” в селе Сараван;

10:30-13:00 частично квартал “Дзахапня” в городе Джермук;

11։00-15։00 частично село Арени;

в Котайкской области:

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен и Котайк; ООО “Шинарар”, “Тнашинарар”, “Ара Лер”, “Урц'', ''Гарун”, ‘Варат”, кварталы “Нурнус Т1”, “Нурнус А-2”, ‘Нор”, “Нурнус БТЭ 1”, “Нурнус БТЭ 2”, ООО “Атом нахагиц”; “Арохч Сунк”;

11։00-14։00 село Арамус и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

09․00-13․00 частично село Балаовит и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

09:30-13:00 села Балаовит, Птгни, садоводческая компания и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), воинская часть, ООО “Юкаго”, “Арцив”, садоводческая компания “Птгни-2”, ООО “Саранист”, “А.Авагян”, “Оазис”, “Ангар”, ‘Клеопатра”, “Этеарт”, “Амеля”;

в Ширакской области:

10:00-14:00 территория, прилегающая к детскому саду, села Нор Кянк в Артикском регионе;

10:00-16:00 северная территория села Какавасар в Ашоцком регионе;

11:00-17:00 село Гоговит в Ашоцком регионе;

в Лорийской области:

10:00-16:00 села Ехегнут, Дебед, Дзорагюх, Дзорагетаван, Антарамут и Ваагни;

11:00-17:00 кварталы “Ашотаберд”, “Дзахапня”, частично квартал “Ачапня” в городе Степанаван; села Бовадзор, Урут и Свердлов;

в Сюникской области:

09:00 10:15 частично село Нор Астхаберд в Каджаранском регионе.