Пятница, 5 Августа 2022 13:33

АрмИнфо.Минобороны Азербайджана продолжает распространять дезинформацию.

Об этом говорится в сообщении Армии обороны Арцаха. <Сообщение министерства обороны Азербайджана о том, что подразделения Армии обороны Арцаха 9 раз нарушили режим прекращения огня, применив снайперские винтовки и стрелковое оружие различного калибра, является очередной дезинформацией и не соответствует действительности>,- говорится в сообщении Армии обороны Арцаха.

<Более того, как мы уже сообщали, азербайджанская сторона периодически нарушает режим прекращения огня. Несмотря на сохраняющуюся напряженность, оперативная ситуация на линии соприкосновения относительно стабильна>, - говорится в сообщении АО