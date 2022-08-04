Четверг, 4 Августа 2022 23:51

АрмИнфо. Минск выражает глубокую озабоченность в связи с очередным обострением вооруженного противостояния в Карабахе. Об этом говорится в заявлении МИД Беларуси.

<В Республике Беларусь внимательно следят за позитивными сдвигами в процессе нормализации азербайджано-армянских отношений и искренне заинтересованы в достижении прочного мира и стабильности, разблокировании транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа.

В этой связи выражаем глубокую озабоченность в связи с очередным обострением вооруженного противостояния в Карабахе.

Призываем братские для нас азербайджанский и армянский народы к сдержанности. Исходим из того, что Баку и Ереван проявят мудрость и благоразумие.

Выражаем надежду на полное и безусловное соблюдение договоренностей, заключенных сторонами при посредничестве России.

Убеждены в возможности достижения компромиссов политико-дипломатическими средствами в рамках имеющихся переговорных форматов>, - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Беларуси.