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АрмИнфо. Минск выражает глубокую озабоченность в связи с очередным обострением вооруженного противостояния в Карабахе. Об этом говорится в заявлении МИД Беларуси.
<В Республике Беларусь внимательно следят за позитивными сдвигами в процессе нормализации азербайджано-армянских отношений и искренне заинтересованы в достижении прочного мира и стабильности, разблокировании транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа.
В этой связи выражаем глубокую озабоченность в связи с очередным обострением вооруженного противостояния в Карабахе.
Призываем братские для нас азербайджанский и армянский народы к сдержанности. Исходим из того, что Баку и Ереван проявят мудрость и благоразумие.
Выражаем надежду на полное и безусловное соблюдение договоренностей, заключенных сторонами при посредничестве России.
Убеждены в возможности достижения компромиссов политико-дипломатическими средствами в рамках имеющихся переговорных форматов>, - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Беларуси.
|Россия предпримет меры для недопущения эскалации, заверил командующий российским миротворческим контингентом
|Шарль Мишель тесно общается с лидерами Армении и Азербайджана для немедленной деэскалации ситуации
|Минск надеется на безусловное соблюдение договоренностей по Карабаху, заключенных Ереваном и Баку при посредничестве Москвы
|Относительно стабильная: Инфоцентр Арцаха об оперативно-тактической обстановке на линии соприкосновения
|НАТО призывает Армению и Азербайджан вернуться за стол переговоров
|Паспортно-визовое управление Армении оснастят системами управления очередями
|В Минобороны Армении сообщили и смерти резервиста
|Глава МИД Армении рассказал зарубежным послам об агрессии Азербайджана в отношении Нагорного Карабаха
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|В Москве призвали стороны карабахского конфликта проявлять сдержанность и соблюдать режим прекращения огня
|Кремль: Путин не планирует телефонных переговоров с Алиевым на фоне обострения в Нагорном Карабахе
|Европарламентарии реагируют на агрессию Азербайджана в отношении Нагорного Карабаха и требует надлежащей реакции ЕС
|Песков: Кремль обеспокоен обострением ситуации в Нагорном Карабахе
|Финансирование Служба госохраны будет увеличено на 724 млн драмов
|Парламент Арцаха: Призываем российских миротворцев провести все необходимые действия для обеспечения стабильности на линии соприкосновения
|Строительство альтернативной дороги в Лачине завершится весной: Саносян
|Никол Пашинян подтвердил готовность РА обеспечить связь западных районов Азербайджана с Нахиджеваном через территорию республики
|По состоянию на данный момент не существует согласованного плана строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору: Премьер РА
|Крайне необходимо уточнить подробности миротворческой операции в Нагорном Карабахе: Пашинян
|Генсек ОДКБ выступил с заявлением связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе
|СМИ: КСИР Ирана начал переброску военной техники и подразделений на границу с Азербайджаном
|ЕС и Госдеп выступили с заявлениями в связи с эскалацией ситуации в зоне карабахского конфликта
|МО России: ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня в зоне карабахского конфликта
|Американские конгрессмены и армянские диаспоральные организации призвали Байдена оказать давление на режим Алиева для прекращения агрессии против Арцаха
|АО Арцаха: обстановка на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск относительно стабильная
|Омбудсмен обратилась к послам стран-сопредседателей МГ ОБСЕ с призывом обеспечить права на жизнь мирного населения Арцахa
|Мужская сборная Армении стала единоличным лидером Всемирной шахматной олимпиады
|МИД Арцаха призывает международное сообщество дать адресную оценку действиям Азербайджана
|Польское председательство в ОБСЕ выражает крайнюю обеспокоенность сообщениями о вооруженных инцидентах и жертвах на Южном Кавказе
|2 погибших, 14 раненых: Армия обороны Арцаха представила новые данные о потерях
|Оппозиционер обвинил премьера Армении в сдаче территорий Арцаха
|Спецпредставитель генсека НАТО выразил обеспокоенность сообщениями об обострении ситуации в Карабахе
|Президент Арцаха объявил частичную военную мобилизацию
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|На армяно-грузинской границе произошло землетрясение
|Арцах: Движение по магистрали Шуши-Бердзор-Горис открыто в обоих направлениях
|Мирзоян на встрече с Каcпршиком осудил провокации Азербайджана в Лачинском коридоре
|Армия обороны Арцаха сообщает о гибели одного и ранении 8 военнослужащих в результате провокации противника
|ВС Азербайджана с применение беспилотников атаковали позиции Армии обороны Арцаха в Лачинском коридоре
|Погашение кредита другого банка через приложение
|Эксперт не видит предпосылок для развязывания крупномасштабной войны
|Секретарь Совбеза Армении: Требование Азербайджана заменить Лачинский коридор другим маршрутом неправомерно
|Сигналы о бомбах в столичном метро оказались ложными
|Армения передала азербайджанской стороне заблудившегося на границе в Гегаркунике солдата
|Тойво Клаар отреагировал на эскалацию ситуации на линии соприкосновения между Арцахом и Азербайджаном
|AO Арцаха сообщает о сохранении напряженности на некоторых участках линии соприкосновения с Азербайджаном
|Армянский оппозиционный депутат требует от властей Арцаха прояснить вопрос связанный со срочной демобилизацией военнослужащих ВС Армении из НКР
|С 5-6 августа температура воздуха в Армении понизится на 6-8 градусов
|АРФД провело акцию протеста перед МИД Армении из-за запрет въезда в страну трех представителей <Ай Дат>
|Новый представитель ВОЗ в Ереване встретился с главой МИД Армении
|Аветик Чалабян вновь арестован
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Захарова: Россия вносит активный вклад в подготовку армяноазербайджанского мирного договора
|Ситуация на Южном Кавказе была на повестке переговоров представителей Азербайджана, Турции и Узбекистана в Ташкенте
|Эксперт: В России прекрасно понимают что происходит
|Прогноз: Предотвратить открытие в Арцахе второго фронта против РФ можно, повысив уровень системы безопасности Армении
|Встреча с Генеральным секретарём совета сотрудничества Арабских государств залива
|Фрэнк Паллоне раскритиковал действия председателя ГА ООН, удалившего твит о посещении мемориала жертв Геноцида армян
|Читать больше
|Взгляд из Москвы: Действия Азербайджана в Карабахе - часть более обширного проекта
|Прогноз: Давление на Армению будет расти, но большой войны не будет
|Эксперт не видит предпосылок для развязывания крупномасштабной войны
|Эксперт: В России прекрасно понимают что происходит
|Прогноз: Предотвратить открытие в Арцахе второго фронта против РФ можно, повысив уровень системы безопасности Армении
|Читать больше
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