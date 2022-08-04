Четверг, 4 Августа 2022 21:48

АрмИнфо.НАТО призывает Армению и Азербайджан вернуться за стол переговоров. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал спецпредставитель генерального секретаря НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина.

<НАТО призывает к немедленному прекращению боевых действий между армянскими и азербайджанскими силами. Мы глубоко сожалеем о гибели людей, призываем обе стороны к деэскалации ситуации и возвращению за стол переговоров>, - написал Коломина.

Он подчеркнул, что НАТО поддерживает нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном.

3 августа с утра азербайджанские ВС обстреливали боевые позиции Армии обороны Арцаха и место постоянной дислокации одной из воинских частей, применяя минометы, гранатометы и ударные БПЛА, в результате чего погибли два военнослужащих- контрактника, ранены 19 солдат.

Президент Арцаха Араик Арутюнян 3-го августа объявил частичную военную мобилизацию