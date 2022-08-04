Четверг, 4 Августа 2022 17:51

АрмИнфо. Армения получит в дар от Международного центра по развитию миграционной политики в Армении (ICMPD) системы управления очередями. Соответствующее решение принято 4 августа на заседании кабмина.

Как говорится в пояснении к документу, системы будут переданы Паспортно-визовом управлению полиции для регулирования очередей. Донором является Международный центр развития миграционной политики в Армении, ICMPD.

Согласно документу, в качестве пожертвования будут получены системы (общее число - 23) на сумму в 27 600 евро, цифровые табло - на 8 500 евро и автоматическая система управления очередью на сумму 23 500 евро. Программное и техническое обслуживание системы будет осуществляться компанией <Lime Tech> в течение 1 года.

В обосновании проекта говорится, что подобная система уже внедрена в 5 отделениях паспортно-визового управления, однако наблюдается тенденция к увеличению очередей, что также связано с увеличением заявок на получение паспортов от граждан РА, проживающих в Российской Федерации.

29 июля сообщалось, что с учетом создавшихся очередей в паспортно-визовое управление и районные паспортные отделы, по распоряжению начальника полиции, в ближайшие субботы они будут работать в обычном режиме с 09:00 до 18:00. Как сообщает пресс-служба полиции, они будут работать 30 июля, 6, 13, 20 и 27 августа. Кроме того, обслуживание граждан в указанных службах осуществляется без перерыва, посменно, в целях правильной организации работы и оказания качественных услуг.-