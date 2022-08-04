Четверг, 4 Августа 2022 17:18

АрмИнфо.Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 4 августа принял руководителей зарубежных дипломатических представительств аккредитованных в РА.

Как сообщает пресс-служба МИД, Мирзоян обратил внимание послов на ситуацию, сложившуюся в последние дни в результате провокационных и агрессивных действий Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Глава армянского внешнеполитического ведомства отметил, что азербайджанские вооруженные силы, в очередной раз нарушив трехстороннее заявление руководителей Армении, России и Азербайджана о прекращении огня в зоне нагорно- карабахского конфликта от 9 ноября 2020 года, предприняли агрессию в зоне ответственности российских миротворческих сил, в результате чего девятнадцать военнослужащих Армии обороны Нагорного Карабаха получили ранения, двое погибли.

Глава МИД РА особо подчеркнул, что азербайджанская сторона официально и открыто взяла на себя ответственность за агрессию, ярким доказательством чего являются заявления Минобороны и министерства иностранных дел Азербайджана, нарушения, зафиксированные дислоцированными в Нагорном Карабахе российскими миротворческими силами.

Мирзоян обратил внимание дипломатов на то, что агрессии со стороны Азербайджана предшествовало письмо, представленное российскому миротворческому контингенту о передаче контроля над Лачинским коридором, согласно которому азербайджанская сторона планирует изменить маршрут, проходящий по действующему в настоящее время Лачинскому коридору. По его словам, это является грубейшим нарушением трехстороннего заявления от 9 ноября, поскольку пункт 6 заявления четко определяет, что по согласованию сторон (т. е. России, Армении и Азербайджана) в течение ближайших трех лет должен быть определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающему связь Нагорного Карабаха с Арменией, тогда как такого плана в трехстороннем формате нет.

Арарат Мирзоян также подчеркнул, что на усилия армянской стороны по достижению стабильности и мира в регионе власти Азербайджана отвечают армяноненавистнической риторикой, агрессивными заявлениями, неприкрытыми угрозами применения силы. Он счел неприемлемой продолжающуюся политику азербайджанской стороны по этнической чистке Нагорного Карабаха.

Глава МИД РА коснулся также гуманитарных проблем, возникших в результате 44-дневной войны и все еще не решенных, подчеркнув, что азербайджанская сторона в нарушение положений международного гуманитарного права продолжает держать в заложниках армянских военнопленных и гражданских лиц.

Глава внешнеполитического ведомства Армении подтвердил позицию армянской стороны, направленную на мирное урегулирование нагорно - карабахского конфликта под мандатом единственного международного формата, уполномоченного Советом Безопасности ООН - сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Было также подчеркнуто, что для содействия повестке армянской стороны достижения мира на Южном Кавказе необходима скоординированная и сплоченная поддержка международного сообщества.

Очередное обострение в зоне нагорно-карабахского конфликта началось утром 1 августа. Азербайджанские подразделения не прекращают провокации и нарушения режима прекращения огня. В результате обстрелов с азербайджанской стороны 1 августа был ранен солдат Армии обороны Арцаха.

А уже в результате действий противника 19 военнослужащих Армии обороны Арцаха получили ранения, еще двое погибли. Противник применил беспилотники и гранатомёты. Цель- вытяснить арцахцев из Бердзора.