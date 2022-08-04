Четверг, 4 Августа 2022 17:17

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 5 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 1, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 32, 34, 36, 36/1 на улице Ачаряна здание АТС и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

11։00-17։00 жилой дом 7 на улице Агатангехоса, жилые дома 29, 29а на улице Хоренаци, подьезды 3, 4 жилого дома 3 на пр. Маштоца, жилые дома 3/2, 5/1 на улице Абовяна, 19, 21, 21/1, 21/4 на улице Туманяна, 18, 20, 24, 28, 30, 32 на улице Теряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 4-68 на 2-ом переулке Камарака, 13Г-45Г на улице М.Аветисяна, 4-78 на улице П.Севака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 2-7, 3-21 на 35-ой улице, 1-26 на 39-ой улице Арабкира и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома на 47-ой улице Арабкира и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 40, 41, 42, 44 на пр. Комитаса, 9 на улице Врацакана и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 3, 5, 6 на пр. Баграмяна, 3, 5 на улице Таманяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улице Зарубяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 42, 46, 46/1 на улице Исаакяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 5/14, 27/107 на улице Рубинянца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 27/15 на улице Рубинянца, 25 на улице Герцена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улицах Н.Шенгавита 1, 12, улицы Мхчяна, Байдукова;

в Армавирской области:

11:00-17:00 квартал “Ара Манукян” в городе Эчмиадзин; села Сардарапат, Айкаван, Алашкерт, Бамбакашат и Арташар;

в Араратской области:

10:00-14:00 частично село Нор Харберд;

10:00-16:00 частично села Ванашен, Армаш и Аревшат; село Зедеа полностью;

13:00-14:00 частично село Харберд;

13:30-14:30 частично село Бердик;

в Арагацотнской области:

11:00-14:00 частично улицы Прошяна, Шираза, Линча, Г.Парпеци, Вани Героснер, улица Нарекаци в городе Аштарак;

в Котайкской области:

11:00-14:00 села Джрабер, Капутан, Атис, Зовашен; песчаные карьеры Джрабера;

11:00-16:00 частично город Нор Ачн; квартал ‘Нор”, насосная станция N5, ООО “Н.Бегларян”, “Агатес”, ‘Хачакуп”, ‘Г.Карапетян”;

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен и Котайк; улицы 35, 36, 37 в селе Зовуни; село Касах и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ООО “Лусин”, кварталы “Ин Гомер”, “Гаражнер”, ‘Ин Манкапартез”, “Юсисаин”, “Невознери Иванданоц”, “Котеджнер”, “Цирананоц”, “Муш”, “Араваин”, ООО “Ереван Джрмух”, ООО ‘Гранит ДДЗ”, воинская часть;

в Гегаркуникской области:

11։00–14։00 община Верин Геташен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12։30-16։30 общины Чкаловка и Норашен полностью; воинская часть Лчашена, зоны отдыха “Газерян”, ‘Рубуш”, ‘Цовацоц”, ‘Три Мирмед Бич”, “Ной ленд”, “Таперакани Камурдж”, ООО “ЧШШ ангсти готи”, ‘Гегама ашхар”, “Азизяннери энтаник”, станции операторов “Юком”, ‘Виваселл-МТС”, “Телеком Армения”, ЧП “П.Гаспарян”, “А.Гукасян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); община Лчашен полностью, частично община Варсер, общинный муниципалитет Лчашена, питьевая насосная станция, оперативная диспетчерская служба филиала "Гегама'', Автотехобслуживание, Телецентр, ООО “Туф Геранит”, ‘Гог Арс”, “Лев Лен”, ‘Ара Арег”, “Г.Седракян”, “Газ Ама”, “Вов Сам”, ‘Ранчпар”, “Кяавар Наири”, ‘Багдар”, “Сферасервис”, ЧП “А.Тер-Григорян”, “Ш. Бозоян”, “Э. Мхитарчн”, “А.Салазарян”, “Г.Петросян”, “Д.Габриелян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Тавушской области:

10:00-12:00 частично улицы Мясникяна, Хорурднери, Саят-Новы, Лермонтова, Шарамбеян в городе Дилижан;

11:00-12:00 села Вазашен, Айгеовит, Каян Аван, сотовые станции и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Сюникской области:

09:30-11:30 жилой дом 1 на улице Барикаван в городе Каджаран;

10:30-13:00 насосная станция “Аравус” в городе Горис;

14:00-16:30 село Аравус в Горисском регионе.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 8 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 24/30, 24/33 на улице Г.Овсепяна, абоненты (не являющиеся жильцами) 26/9, 56/6, 58/6 на улице Г.Овсепяна, собственный дом 26/8 на улице Г.Овсепяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

11:00-16:00 собственные дома 27-60 на 9-ой улице, 1-53 на 20-ой улице, 1-13 на 26-ой улице, 1-57, 61-87 на 32-й улице, 32-60 на 40-ой улице, 54-68 на 42-ой улице Нор Ареша.

11։00-17։00 жилые дома 40, 42, 44 на пр. Комитаса, 9 на улице Врацакана и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 5-24 на улице Сундукяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 58/20 на улице Улнеци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), школа N38, жилые дома 4/1, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7 на улице Манташяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 4-16 на улице Сармени, 1-54 на улице Антараин, абоненты-жильцы подьезда 5 жилого дома 3 на пр. Маштоца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-17:00 частично село Гая;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 квартал “Мугни” в городе Аштарак;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично село Нор Харберд;

10:00-16:00 села Араксаван, Овташен; частично села Мхчян, Мргавет и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:30-14:00 частично село Бардзрашен;

10:30-16:00 частично село Аревшат;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 села Кармрашен и Гер-Гер;

11:00-15:00 частично село Арени;

в Котайкской области:

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен и Котайк;

11:00-14:00 частично город Егвард и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), медицинский центр “Наири”, ООО ‘Том Шин Бетон”, “Урени”, “Егварди Алрахац”, ЗАО “Армберри”, ООО ‘Элита”, Асфальтовый завод, кварталы “Ширака”, “П.Севака”, “Арай”, собственники “М.Аветисян”, “С.Варданян”, частично улицы Нар-Доса, Комитаса, Абовяна, общины Арагюх, Бужакан, Зораван, Сараландж и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственники “М.Геворгян”, “Г.Петросян”, “Самвел Амирханян”, “Анаин Варданян”, “К.Пилоян”, “З.Карапетян”, ‘М.Арутюнян”, ООО “Алхалия”, станции операторов “Юком”, “Виваселл-МТС”, ОАО “Зораван”, собственники “А.Варданян”, “Г.Багдасарян”, ЗАО “НАирян”;

в Гегаркуникской области:

10:30-16:30 села Гегамасар, Авазан, Арпунк, Покр Масрик, Норакерт, Арегуни, Даранак, Памбак, Цапатаг, КВП “Гегаркуник”, ООО ‘Шикаварс”, “Туфенкян Оспиталити” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции операторов “Телеком Армения”, “Виваселл-МТС”, “Юком”;

в Ширакской области:

10:00-14:00 село Салут и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Ашоцком регионе;

11:00-17:00 села Башгюх, Покр Сарар, Какавасар, Дзорашен, Сарапат и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Ашоцком регионе; село Бердашен в Амасийском регионе; квартал “Дпроци” села Айкадзор в Анийском регионе.