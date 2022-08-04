Четверг, 4 Августа 2022 17:15

АрмИнфо.Все последние действия Азербайджана в Нагорном Карабахе - часть более обширного проекта. Нагнетанием напряженности в Баку стремятся окончательно закрыть Армянский вопрос, причем, со всеми его компонентами, получить наземную, прямую связь с Турцией и двигаться дальше к Турану.

Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, тюрколог Виктор Надеин-Раевский.

"На фоне подобных целей, Азербайджан, естественно, прилагает все возможные усилия с целью достичь принципиальных для себя положений в направлении урегулирования карабахского конфликта. На фоне чего ереванские тезисы об эре мира выглядят, мягко говоря, не слишком реалистично. Более того, мы видим, что сегодня в мире подобные вопросы, к сожалению, решаются именно военным путем. На фоне чего позиция Армении выглядит не досказанной", - заметил он.

Согласно эксперту, весьма сложная ситуация в Украине, теперь уже вокруг Тайваня, проецируется на другие - наиболее проблемные и сложные регионы на Ближнем Востоке, в Европе и, конечно, Южном Кавказе. Придавая геополитическим импульсам в данных регионах повышенную динамику. На этом "военном" общем фоне, Надеин-Раевский считает достижением более- менее успешное управление Москвой политикой Анкары посредством практически постоянных переговоров.

По его оценкам, на фоне текущих поисках новых позиций в трансформирующемся мире в условиях глобального "военного" этапа разрешения вопросов, Баку в связке с Анкарой работает над продвижением программ в направлении реализации давнего проекта Большого Турана. И данный процесс уже вступил в активную фазу.

"И вот здесь важно напомнить, что именно Армения всегда являлась препятствием на пути реализации данного проекта. И вот сегодня Турция и Азербайджан логически пытаются воспользоваться открывшимися после 44- х дней войны поистине исключительными возможностями по нивелированию этого препятствия. Бескомпромиссность Баку в отношениях с Арменией в том числе исходит отсюда. И, конечно, в первую очередь отталкивается от турецкой поддержки. Которая в свою очередь подкреплена общими, далеко идущими, планами с Азербайджаном", - подытожил тюрколог.