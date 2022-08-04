Четверг, 4 Августа 2022 13:29

АрмИнфо. Национальное собрание Республики Арцах выступило с заявлением в связи с обострением на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск.

В заявлении парламента НКР констатируется, что с 1 августа вооруженные формирования Азербайджана прибегли к провокационным

военным действиям на различных участках линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана, в результате которых есть жертвы и раненые.

В НС Арцаха подчеркнули, что грубое нарушение режима прекращения огня, достигнутого в ноябре 2020 года, целью которого является продолжение политики армяноненавистничества и создание паники в Арцахе.

<Азербайджан регулярно обвиняет Армению и Россию в невыполнении

трехсторонних договоренностей от 9 ноября, когда сам Азербайджан

почти ни один пункт этого заявления не выполнил. Азербайджан всегда

проводил политику этнической чистки и депортации, последовательно

нарушая жизненные интересы и права граждан Республики Арцах>, -

добавили в законодательном органе НКР.

В НС Арцаха убеждены, что события последних дней, наличие жертв и раненых еще раз доказывают, что мирное сосуществование в составе Азербайджана для Арцаха исключено.

<Мир - высшая ценность, но не бывает мира под угрозой силы, при постоянном попрании прав и достоинства человека.

Мы призываем парламенты различных стран и все международные организации решительно осудить недавние действия Азербайджана и предпринять практические шаги для предотвращения новых преступлений. Призываем российских миротворцев провести все необходимые действия для обеспечения стабильности линии соприкосновения. Мы еще раз подтверждаем право нашего народа на свободное и независимое государство как единственную гарантию безопасной и обеспеченной жизни>, - говорится в заявлении, подписанном фракциями <Свободная Родина - КМД>, <Единая Родина>, Справедливость>, <Армянская революционная федерация" <Демократическая партия Арцаха>.