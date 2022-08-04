Arminfo.info




 Четверг, 4 Августа 2022 11:49
Марианна Мкртчян

АО Арцаха: обстановка на линии соприкосновения карабахско-­азербайджанских войск относительно стабильная

АО Арцаха: обстановка на линии соприкосновения карабахско-­азербайджанских войск относительно стабильная

АрмИнфо.В ночь с 3 на 4 августа и по состоянию на 09:00 утра оперативно- тактическая обстановка на линии соприкосновения карабахско- азербайджанских войск относительно стабильная. Об этом говорится в сообщении Армии обороны Арцаха.

<Подразделения ВС Азербайджана нарушали режим прекращения огня на отдельных участках, применив огнестрельное оружие разного калибра.

Потерь со стороны подразделений АО Арцаха не было. Из 19 раненых военнослужащих состояние 3 оценивается как тяжелое, еще одного как крайне тяжелое.  Состояние остальных пострадавших удовлетворительное. При посредничестве российского военного командования предпринимаются шаги по стабилизации ситуации>, - сообщили в оборонном ведомстве Арцаха.

Очередное обострение в зоне нагорно-карабахского конфликта началось утром 1 августа. Азербайджанские подразделения не прекращают провокации и нарушения режима прекращения огня. В результате обстрелов с азербайджанской стороны 1 августа был ранен солдат Армии обороны Арцаха.

А уже в результате действий противника 19 военнослужащих Армии обороны Арцаха получили ранения, еще двое погибли. Противник применил беспилотники и гранатомёты. Цель- вытяснить арцахцев из Бердзора.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
ЕС и Госдеп выступили с заявлениями в связи с эскалацией ситуации в зоне карабахского конфликтаЕС и Госдеп выступили с заявлениями в связи с эскалацией ситуации в зоне карабахского конфликта
МО России: ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня в зоне карабахского конфликтаМО России: ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня в зоне карабахского конфликта
Американские конгрессмены и армянские диаспоральные организации призвали Байдена оказать давление на режим Алиева для прекращения агрессии против АрцахаАмериканские конгрессмены и армянские диаспоральные организации призвали Байдена оказать давление на режим Алиева для прекращения агрессии против Арцаха
АО Арцаха: обстановка на линии соприкосновения карабахско-­азербайджанских войск относительно стабильнаяАО Арцаха: обстановка на линии соприкосновения карабахско-­азербайджанских войск относительно стабильная
Омбудсмен обратилась к послам стран-сопредседателей МГ ОБСЕ с призывом обеспечить права на жизнь мирного населения АрцахaОмбудсмен обратилась к послам стран-сопредседателей МГ ОБСЕ с призывом обеспечить права на жизнь мирного населения Арцахa
Мужская сборная Армении стала единоличным лидером Всемирной шахматной олимпиадыМужская сборная Армении стала единоличным лидером Всемирной шахматной олимпиады
МИД Арцаха призывает международное сообщество дать адресную оценку действиям АзербайджанаМИД Арцаха призывает международное сообщество дать адресную оценку действиям Азербайджана
Польское председательство в ОБСЕ выражает крайнюю обеспокоенность сообщениями о вооруженных инцидентах и жертвах на Южном КавказеПольское председательство в ОБСЕ выражает крайнюю обеспокоенность сообщениями о вооруженных инцидентах и жертвах на Южном Кавказе
2 погибших, 14 раненых: Армия обороны Арцаха представила новые данные о потерях2 погибших, 14 раненых: Армия обороны Арцаха представила новые данные о потерях
Оппозиционер обвинил премьера Армении в сдаче территорий АрцахаОппозиционер обвинил премьера Армении в сдаче территорий Арцаха
Спецпредставитель генсека НАТО выразил обеспокоенность сообщениями об обострении ситуации в КарабахеСпецпредставитель генсека НАТО выразил обеспокоенность сообщениями об обострении ситуации в Карабахе
Президент Арцаха объявил частичную военную мобилизациюПрезидент Арцаха объявил частичную военную мобилизацию
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
На  армяно-грузинской границе произошло землетрясениеНа  армяно-грузинской границе произошло землетрясение
Арцах: Движение по магистрали Шуши-Бердзор-Горис открыто в обоих направленияхАрцах: Движение по магистрали Шуши-Бердзор-Горис открыто в обоих направлениях
Мирзоян на встрече с Каcпршиком осудил провокации Азербайджана в Лачинском коридореМирзоян на встрече с Каcпршиком осудил провокации Азербайджана в Лачинском коридоре
Армия обороны Арцаха сообщает о гибели одного и ранении 8 военнослужащих в результате провокации противникаАрмия обороны Арцаха сообщает о гибели одного и ранении 8 военнослужащих в результате провокации противника
ВС Азербайджана с применение беспилотников атаковали позиции Армии обороны Арцаха в Лачинском коридоре ВС Азербайджана с применение беспилотников атаковали позиции Армии обороны Арцаха в Лачинском коридоре
Погашение кредита другого банка через приложениеПогашение кредита другого банка через приложение
Эксперт не видит предпосылок для развязывания крупномасштабной войныЭксперт не видит предпосылок для развязывания крупномасштабной войны
Секретарь Совбеза Армении: Требование Азербайджана заменить Лачинский коридор другим маршрутом неправомерноСекретарь Совбеза Армении: Требование Азербайджана заменить Лачинский коридор другим маршрутом неправомерно
Сигналы о бомбах в столичном метро оказались ложнымиСигналы о бомбах в столичном метро оказались ложными
Армения передала азербайджанской стороне заблудившегося на границе в Гегаркунике солдатаАрмения передала азербайджанской стороне заблудившегося на границе в Гегаркунике солдата
Тойво Клаар отреагировал на эскалацию ситуации на линии соприкосновения между Арцахом и АзербайджаномТойво Клаар отреагировал на эскалацию ситуации на линии соприкосновения между Арцахом и Азербайджаном
AO Арцаха сообщает о сохранении напряженности на некоторых участках линии соприкосновения с АзербайджаномAO Арцаха сообщает о сохранении напряженности на некоторых участках линии соприкосновения с Азербайджаном
Армянский оппозиционный депутат требует от властей Арцаха прояснить вопрос связанный со срочной демобилизацией военнослужащих ВС Армении из НКРАрмянский оппозиционный депутат требует от властей Арцаха прояснить вопрос связанный со срочной демобилизацией военнослужащих ВС Армении из НКР
С 5-6 августа температура воздуха в Армении понизится на 6-8 градусовС 5-6 августа температура воздуха в Армении понизится на 6-8 градусов
АРФД провело акцию протеста перед МИД Армении из-за запрет въезда в страну трех представителей <Ай Дат>АРФД провело акцию протеста перед МИД Армении из-за запрет въезда в страну трех представителей <Ай Дат>
Новый представитель ВОЗ в Ереване встретился с главой МИД АрменииНовый представитель ВОЗ в Ереване встретился с главой МИД Армении
Аветик Чалабян вновь арестованАветик Чалабян вновь арестован
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Захарова: Россия вносит активный вклад в подготовку армяно­азербайджанского мирного договораЗахарова: Россия вносит активный вклад в подготовку армяно­азербайджанского мирного договора
Ситуация на Южном Кавказе была на повестке переговоров представителей Азербайджана, Турции и Узбекистана в ТашкентеСитуация на Южном Кавказе была на повестке переговоров представителей Азербайджана, Турции и Узбекистана в Ташкенте
Эксперт: В России прекрасно понимают что происходитЭксперт: В России прекрасно понимают что происходит
Прогноз: Предотвратить открытие в Арцахе второго фронта против РФ можно, повысив уровень системы безопасности АрменииПрогноз: Предотвратить открытие в Арцахе второго фронта против РФ можно, повысив уровень системы безопасности Армении
Встреча с Генеральным секретарём совета сотрудничества Арабских государств заливаВстреча с Генеральным секретарём совета сотрудничества Арабских государств залива
Фрэнк Паллоне раскритиковал действия председателя ГА ООН, удалившего твит о посещении мемориала жертв Геноцида армянФрэнк Паллоне раскритиковал действия председателя ГА ООН, удалившего твит о посещении мемориала жертв Геноцида армян
В пятом туре Всемирной шахматной Олимпиады мужская сборная Армении встретится с АнглиейВ пятом туре Всемирной шахматной Олимпиады мужская сборная Армении встретится с Англией
АО Арцаха: Напряженность на передовой сохраняетсяАО Арцаха: Напряженность на передовой сохраняется
Карен Донфрид также обсудила региональные процессы с Джейхуном БайрамовымКарен Донфрид также обсудила региональные процессы с Джейхуном Байрамовым
Военнослужащий АО Арцаха получил ранение в результате провокации противникаВоеннослужащий АО Арцаха получил ранение в результате провокации противника
Инфоштаб Арцаха: Информация о потерях в живой силе и позиций у армянской стороны не соответствует действительностиИнфоштаб Арцаха: Информация о потерях в живой силе и позиций у армянской стороны не соответствует действительности
Глава МИД Арцаха: Ситуация находится под контролем наших вооруженных силГлава МИД Арцаха: Ситуация находится под контролем наших вооруженных сил
Мирзоян и Донфрид обсудили отношения между Арменией и АзербайджаномМирзоян и Донфрид обсудили отношения между Арменией и Азербайджаном
Прогноз: Прогноз: "Большой войны" не будет
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Прогноз: Без Арцаха отношений между Арменией и Азербайджаном не будетПрогноз: Без Арцаха отношений между Арменией и Азербайджаном не будет
Замглавы МИД России провел консультации с коллегами из Армении по актуальным региональным вопросамЗамглавы МИД России провел консультации с коллегами из Армении по актуальным региональным вопросам
Араик Арутюнян: Армения заинтересована в углублении многоотраслевого сотрудничества с ГрузиейАраик Арутюнян: Армения заинтересована в углублении многоотраслевого сотрудничества с Грузией
CCAF потребовал от властей РА немедленно прекратить преследование дашнаковCCAF потребовал от властей РА немедленно прекратить преследование дашнаков
С днем железнодорожника!С днем железнодорожника!
Еще двум представителям АРФД запретили въезд в АрмениюЕще двум представителям АРФД запретили въезд в Армению
За неделю число заражений коронавирусом в Армении перешагнуло отметку в 1 тыс.  случаевЗа неделю число заражений коронавирусом в Армении перешагнуло отметку в 1 тыс.  случаев
Армянские саперы проводят работы по разминированию в Давид-БекеАрмянские саперы проводят работы по разминированию в Давид-Беке
Ардшинбанк предложил новый вид кредита для малого и среднего бизнеса.Ардшинбанк предложил новый вид кредита для малого и среднего бизнеса.
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Раффи Ованнисяну запретили въезд в АрцахРаффи Ованнисяну запретили въезд в Арцах
Азербайджан ведет информационную подготовку к провокации, возможно, агрессии - депутатАзербайджан ведет информационную подготовку к провокации, возможно, агрессии - депутат
TEAM Telecom Armenia: Известны имена полуфиналистов национального этапа Entrepreneurial World Cup- 2022TEAM Telecom Armenia: Известны имена полуфиналистов национального этапа Entrepreneurial World Cup- 2022
Госдеп: Коррупция остается препятствием на пути американских инвестиций в АрмениюГосдеп: Коррупция остается препятствием на пути американских инвестиций в Армению
Читать больше



Эксперты
Эксперт не видит предпосылок для развязывания крупномасштабной войныЭксперт не видит предпосылок для развязывания крупномасштабной войны
Эксперт: В России прекрасно понимают что происходитЭксперт: В России прекрасно понимают что происходит
Прогноз: Предотвратить открытие в Арцахе второго фронта против РФ можно, повысив уровень системы безопасности АрменииПрогноз: Предотвратить открытие в Арцахе второго фронта против РФ можно, повысив уровень системы безопасности Армении
Прогноз: Прогноз: "Большой войны" не будет
Прогноз: Без Арцаха отношений между Арменией и Азербайджаном не будетПрогноз: Без Арцаха отношений между Арменией и Азербайджаном не будет
Читать больше
Комментируемые
Ара Карян:Расширение НАТО и последствия Ара Карян:Расширение НАТО и последствия
Оптический обман, комнаты-перевертыши, искаженная реальность: В Гюмри открылся первый <Музей иллюзий>Оптический обман, комнаты-перевертыши, искаженная реальность: В Гюмри открылся первый <Музей иллюзий>
В региональной конкурсной программе <Золотого абрикоса> представлено 2 фильма армянских режиссеровВ региональной конкурсной программе <Золотого абрикоса> представлено 2 фильма армянских режиссеров
Президент Казахстана принял участие в специальной панельной сессии Катарского экономического форумаПрезидент Казахстана принял участие в специальной панельной сессии Катарского экономического форума
Оппозиция Лаврову: РФ была и будет союзником Армении и армянского народаОппозиция Лаврову: РФ была и будет союзником Армении и армянского народа
В Ереване открылась ОО <Украинский форум> для оказания помощи беженцам из УкраиныВ Ереване открылась ОО <Украинский форум> для оказания помощи беженцам из Украины
Полиция Армении сообщила о задержании 59 участников протестных акцийПолиция Армении сообщила о задержании 59 участников протестных акций
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500