Четверг, 4 Августа 2022 11:49

АрмИнфо.В ночь с 3 на 4 августа и по состоянию на 09:00 утра оперативно- тактическая обстановка на линии соприкосновения карабахско- азербайджанских войск относительно стабильная. Об этом говорится в сообщении Армии обороны Арцаха.

<Подразделения ВС Азербайджана нарушали режим прекращения огня на отдельных участках, применив огнестрельное оружие разного калибра.

Потерь со стороны подразделений АО Арцаха не было. Из 19 раненых военнослужащих состояние 3 оценивается как тяжелое, еще одного как крайне тяжелое. Состояние остальных пострадавших удовлетворительное. При посредничестве российского военного командования предпринимаются шаги по стабилизации ситуации>, - сообщили в оборонном ведомстве Арцаха.

Очередное обострение в зоне нагорно-карабахского конфликта началось утром 1 августа. Азербайджанские подразделения не прекращают провокации и нарушения режима прекращения огня. В результате обстрелов с азербайджанской стороны 1 августа был ранен солдат Армии обороны Арцаха.

А уже в результате действий противника 19 военнослужащих Армии обороны Арцаха получили ранения, еще двое погибли. Противник применил беспилотники и гранатомёты. Цель- вытяснить арцахцев из Бердзора.