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АрмИнфо. Действия Азербайджана грубо нарушают основные принципы международного права о неприменении силы или угрозы силой, а также обязательства азербайджанского государства по трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года. Об этом говорится в заявлении Защитника прав человека РА Кристине Григорян.
Омбудсмен напомнила, что с 1 по 3 августа азербайджанская сторона вела агрессивные военные действия по различным направлениям Арцахa
в зоне ответственности российской миротворческой миссии, применяя оружие разного калибра, гранатометы, ударные беспилотные летательные аппараты. "Это преступное поведение азербайджанской стороны достойно порицания, оно непосредственно ставит под угрозу и, по сути, обнуляет любые гарантии права на жизнь людей, живущих в Арцахе, что и является жизненно важной составляющей мира. Эти преступные действия должны быть немедленно прекращены. Независимо от географии инцидентов и военно-политических устремлений вовлеченных сторон, это посягательство на право на жизнь и другие основные права мирного населения должно получить свою истинную оценку. Я обратилась к послам стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, другим международным акторам, вовлеченным в урегулировании конфликта, с призывом проявлять максимальные усилия в направлении реального обеспечения права на жизнь мирного населения Арцахa>, - говорится в заявлении Кристине Григорян.
Напомним, что 3 августа в ходе атаки азербайджанских вооруженных сил на армянские позиции в Нагорном Карабахе погибли двое военнослужащих, еще 14 получили ранения.
|Омбудсмен обратилась к послам стран-сопредседателей МГ ОБСЕ с призывом обеспечить права на жизнь мирного населения Арцахa
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|2 погибших, 14 раненых: Армия обороны Арцаха представила новые данные о потерях
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|Спецпредставитель генсека НАТО выразил обеспокоенность сообщениями об обострении ситуации в Карабахе
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|На армяно-грузинской границе произошло землетрясение
|Арцах: Движение по магистрали Шуши-Бердзор-Горис открыто в обоих направлениях
|Мирзоян на встрече с Каcпршиком осудил провокации Азербайджана в Лачинском коридоре
|Армия обороны Арцаха сообщает о гибели одного и ранении 8 военнослужащих в результате провокации противника
|ВС Азербайджана с применение беспилотников атаковали позиции Армии обороны Арцаха в Лачинском коридоре
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|Секретарь Совбеза Армении: Требование Азербайджана заменить Лачинский коридор другим маршрутом неправомерно
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|Армения передала азербайджанской стороне заблудившегося на границе в Гегаркунике солдата
|Тойво Клаар отреагировал на эскалацию ситуации на линии соприкосновения между Арцахом и Азербайджаном
|AO Арцаха сообщает о сохранении напряженности на некоторых участках линии соприкосновения с Азербайджаном
|Армянский оппозиционный депутат требует от властей Арцаха прояснить вопрос связанный со срочной демобилизацией военнослужащих ВС Армении из НКР
|С 5-6 августа температура воздуха в Армении понизится на 6-8 градусов
|АРФД провело акцию протеста перед МИД Армении из-за запрет въезда в страну трех представителей <Ай Дат>
|Новый представитель ВОЗ в Ереване встретился с главой МИД Армении
|Аветик Чалабян вновь арестован
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Захарова: Россия вносит активный вклад в подготовку армяноазербайджанского мирного договора
|Ситуация на Южном Кавказе была на повестке переговоров представителей Азербайджана, Турции и Узбекистана в Ташкенте
|Эксперт: В России прекрасно понимают что происходит
|Прогноз: Предотвратить открытие в Арцахе второго фронта против РФ можно, повысив уровень системы безопасности Армении
|Встреча с Генеральным секретарём совета сотрудничества Арабских государств залива
|Фрэнк Паллоне раскритиковал действия председателя ГА ООН, удалившего твит о посещении мемориала жертв Геноцида армян
|В пятом туре Всемирной шахматной Олимпиады мужская сборная Армении встретится с Англией
|АО Арцаха: Напряженность на передовой сохраняется
|Карен Донфрид также обсудила региональные процессы с Джейхуном Байрамовым
|Военнослужащий АО Арцаха получил ранение в результате провокации противника
|Инфоштаб Арцаха: Информация о потерях в живой силе и позиций у армянской стороны не соответствует действительности
|Глава МИД Арцаха: Ситуация находится под контролем наших вооруженных сил
|Мирзоян и Донфрид обсудили отношения между Арменией и Азербайджаном
|Прогноз: "Большой войны" не будет
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Прогноз: Без Арцаха отношений между Арменией и Азербайджаном не будет
|Замглавы МИД России провел консультации с коллегами из Армении по актуальным региональным вопросам
|Араик Арутюнян: Армения заинтересована в углублении многоотраслевого сотрудничества с Грузией
|CCAF потребовал от властей РА немедленно прекратить преследование дашнаков
|С днем железнодорожника!
|Еще двум представителям АРФД запретили въезд в Армению
|За неделю число заражений коронавирусом в Армении перешагнуло отметку в 1 тыс. случаев
|Армянские саперы проводят работы по разминированию в Давид-Беке
|Ардшинбанк предложил новый вид кредита для малого и среднего бизнеса.
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Раффи Ованнисяну запретили въезд в Арцах
|Азербайджан ведет информационную подготовку к провокации, возможно, агрессии - депутат
|TEAM Telecom Armenia: Известны имена полуфиналистов национального этапа Entrepreneurial World Cup- 2022
|Госдеп: Коррупция остается препятствием на пути американских инвестиций в Армению
|Республика Армения заняла первую строчку в индексе Хирша
|В августе стартуют работы по реконструкции дороги, связывающей Армению и Нагорный Карабах
|Аналитик: Вашингтон пытается удержать Алиева от очередной военной авантюры
|Сенаторы США предлагают направить $2 млн. на помощь Арцаху
|Читать больше
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