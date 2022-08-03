Среда, 3 Августа 2022 20:19

АрмИнфо. Действия Азербайджана грубо нарушают основные принципы международного права о неприменении силы или угрозы силой, а также обязательства азербайджанского государства по трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года. Об этом говорится в заявлении Защитника прав человека РА Кристине Григорян.

Омбудсмен напомнила, что с 1 по 3 августа азербайджанская сторона вела агрессивные военные действия по различным направлениям Арцахa

в зоне ответственности российской миротворческой миссии, применяя оружие разного калибра, гранатометы, ударные беспилотные летательные аппараты. "Это преступное поведение азербайджанской стороны достойно порицания, оно непосредственно ставит под угрозу и, по сути, обнуляет любые гарантии права на жизнь людей, живущих в Арцахе, что и является жизненно важной составляющей мира. Эти преступные действия должны быть немедленно прекращены. Независимо от географии инцидентов и военно-политических устремлений вовлеченных сторон, это посягательство на право на жизнь и другие основные права мирного населения должно получить свою истинную оценку. Я обратилась к послам стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, другим международным акторам, вовлеченным в урегулировании конфликта, с призывом проявлять максимальные усилия в направлении реального обеспечения права на жизнь мирного населения Арцахa>, - говорится в заявлении Кристине Григорян.

Напомним, что 3 августа в ходе атаки азербайджанских вооруженных сил на армянские позиции в Нагорном Карабахе погибли двое военнослужащих, еще 14 получили ранения.