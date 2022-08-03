Среда, 3 Августа 2022 18:49

АрмИнфо. Армия обороны Арцаха представила новые данные о потерях армянской стороны в результате сегодняшнего обстрела ВС Азербайджана позиций АО республики.

<3 августа, начиная с 09:00, азербайджанские подразделения, грубо нарушив режим прекращения огня, с применением минометов, гранатометов и ударных БПЛА обстреляли позиции одной из воинских частей Армии обороны, в результате чего смертельное ранение получили военнослужащие-контрактники Гурген Габриелян и Артур Хачатрян. Министерство обороны Республики Арцах разделяет тяжелую скорбь утраты и выражает поддержку членам семей, родным и товарищам погибших военнослужащих.

Согласно сообщению, еще 14 военнослужащих получили ранения различной степени. <Принимаются меры по стабилизации ситуации с командованием российских войск, выполняющих миротворческую миссию в Республике Арцах. По состоянию на 18:00 оперативно-тактическая обстановка относительно стабильная. О дальнейших развитиях ситуации Министерство обороны Республики выступит с сообщениями>, - отмечается в информации оборонного ведомства.