Среда, 3 Августа 2022 18:39

АрмИнфо. Знал, что должен сдать, но решил сдать ценой жизней. Так прокомментировал ситуацию в Арцахе глава партии <Родина> Артур Казинян.

<Он ( премьер-министр РА Никол Пашинян- ред.) решил сдать по итогам боев, ценой жизней, чтобы потом спасти новые жизни и сказать: "Мы могли бы предотвратить новый конфликт, имели бы тот же результат, но уже без жертв>. Буквально то же самое произошло в сентябре 2020 года..." - написал Казинян.

Очередное обострение началось утром 1 августа. Азербайджанские подразделения не прекращают провокации и нарушения режима прекращения огня. В результате обстрелов с азербайджанской стороны 1 августа был ранен солдат Армии обороны Арцаха.

А сегодня в результате действий противника 8 военнослужащих Армии обороны Арцаха получили ранения, еще один погиб.

Чуть ранее, Омбудсмен Арцаха Гегам Степанян сообщил, что в северо-западной части Арцаха, на стыке Шушинского и Бердзорского (Лачинского) районов сохраняется напряженность, российские миротворцы ведут переговоры. Он отметил, что речь идет об участке к северу от города Бердзор.

<Эскалация в Арцахе связана с новыми незаконными требованиями Азербайджана по Лачинскому коридору. План нового маршрута не согласован, не утвержден и 3 года с момента подписания заявления еще не прошли [именно столько отведено время для согласования нового маршрута по обоюдному одобрению], следовательно действия Азербайджана

- грубейшее нарушение трехстороннего заявления>,- добавил он.