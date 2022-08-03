Среда, 3 Августа 2022 18:36

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 4 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 6, 8, 10, 12, 18, 20, 22, 24, 26, 26/2, 30 на улице Ачаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

11։00-17։00 жилые дома 31, 31А, 33 на улице Туманяна, собственнеы дома 57, 59, 61 на улице Ин Ереванци, жилые дома 15-28 на улице Парпеци, 29, 31, 50, 50А на пр. Маштоца, подьезды 1, 2 жилого дома 3 на пр. Маштоца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 23, 23/37 на улице Корюна; жилой дом 1 на улице Молдовакан во 2-ом Норкском массиве; жилой дом 60 на улице Гюрджяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 6-ом Норкском массиве; ЧП ‘Г.Гукасян”, “Г.Оганджанян”, ООО ‘Мангуг”, “Элит-1”, “Ретине Норуйт”, жилые дома 3, 5, 7 на улице Е.Тадевосяна, собственные дома на улице Е.Тадевосяна, собственные дома на 11-ой улице Неркин Шенгавита и собственные дома на 1-ом и 2-ом переулках 11-ой улицы Неркин Шенгавита; жилые дома 37/1, 37/2 на 11-ой улице Неркин Шенгавита, собственные дома на улицах Н.Шенгавита 5, 6 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 3, 14/1 на улице Г.Нерсисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 4, 4/3, 6, 6/1, 21/2, 21/3, 21/8 на улице Адонца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 62/1, 63, 63/1, 65, 66, 67 на улице Барбюса, 6, 67/4 на улице Севастополян, 1Б на улице Киевяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 31-60 на улице Барбюса, 18-20 на улице Сепуга и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 27/3, 29, 38, 40 на улице Аргутяна, собственные дома 21/4-21/12, 60, 23/5, 37/2 на улице Грибоедова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 11-220 на улице Антараин, 9-192/2, 121/1-138/6, 13/4, 17/1 на улице Верин Антараин, 30/3, 40/2 на улице Лер Камсара, 12/5, 12/6 на улице Азгалдяна, 52/20 на улице Ахбюра Сероба, 22 на улице Г.Эмина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 1-125 на улице Антараин, 1-186/3 на улице Верин Антараин и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома на улицах М.Аветисяна 1, 2, 3, 4 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 15, 19, 21, 21/1, 23, 24А, 26, 28, 28/1 на улице Дро и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 22/9, 64-129 на улице Дро и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 44-82 на 4-ом переулке Дро и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на 4-ом переулке Дро, собственные дома 13г-68б на 1-ой улице М.Аветисяна, 28-46 на 2-ой улице и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома на 1-ой, 2-ой улицах М.Аветисяна, жилые дома 6, 6А, 8, 8А, 10, 10А на улице М.Аветисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 20-22 на 2-ой улице М.Аветисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 72, 74, 76, 76/2 на улице Улнеци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 15/17, 51/2, 53/9 на улице П.Севака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 7-39 на улице Норашхараин и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 17, 17/1, 17/2, 19, 19/1, 19/2, 21, 21/1, 21/5, 21/2, 21/3, 23, 23/1 на улице Рубинянца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 82-100/1 на улице Райниса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 1, 1А, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41 на улице Лепсуса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственнеы дома на 2-ой улице Лепсуса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 8/4 на 5-ой улице Лепсуса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 1-13 на улице Усуб Бек Темуряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 34-62 на улице Зарубяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 66-82 на улице Шоврояна, 4-40А на 5-ой улице Зейтуна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00-16:00 села Араксаван, Овташен; частично села Мхчян, Мргавет и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-14:00 частично сла Айнтап и Нор Харберд;

10:30-14:30 частично улица Исакова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

10:30-16:00 частично село Аревшат;

в Котайкской области:

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен и Котайк;

11:00-12:30 частично село Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственники “М.Степанян”, “Ваан Варданян”, МЧС, воинская часть СНБ, ООО “Вараздат”, собственники “С.Самсонян”, кварталы “Маго”, “Анракацаран”, “Герезманнер”, ‘Араваин”, “Сейран”, ‘Вася”, каменный цех;

в Гегаркуникской области:

12։30-16։30 ООО “АБЗ”, “ЕрУу”, “Гега Стар”, “АйЭмСи”, “Алприс” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), расположенные в общине Лчашен;

10։30-14։00 община Цовазард полностью, газозаправочная станция “ГПН”, ЧП “Р.Саакян”, ООО “Акватик”, ЧП “О.Гаспарян”, ООО “Арташес”, станция оператора “Юком”, село Лчап полностью, ЧП “Гагик Бадикян”, ЗАО “Севан Акба”, община Араваин полностью; амбары Норатуса, ресторан “Роял Фиш”, собственник “Бадоян Давид”, газозаправочная станция “Алик”, Гаварская металлургическая станция, община Бердкунк полностью, прибрежная территория озера Севан, собственник " Голикова'';

Ширакской области:

11:00-17:00 села Мусаелян, Арташен, Вардахбюр, Салут, Лернагюх и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Ашоцком регионе;

в Лорийской области:

11:00-17:00 город Туманян;

в Сюникской области:

10:00-12:00 5-ый квартал на улице Авангард и Арцахское шоссе в городе Горис;

12:30-14:30 улицы Комеритмиутюн, Айказнунинери, Ханзадян, Февани в городе Горис;

15:30-17:30 6-ой квартак, Арцахское и Ереванское шоссе, улицы Сюник, Ванки тап в городе Горис; частично село Веришен;

10:00-12:00 частично село Аржис;

12:30-14:30 частично село Аржис;

15:30-17:30 частично село Аржис.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 5 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 1, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 32, 34, 36, 36/1 на улице Ачаряна здание АТС и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

11։00-17։00 жилой дом 7 на улице Агатангехоса, жилые дома 29, 29а на улице Хоренаци, подьезды 3, 4 жилого дома 3 на пр. Маштоца, жилые дома 3/2, 5/1 на улице Абовяна, 19, 21, 21/1, 21/4 на улице Туманяна, 18, 20, 24, 28, 30, 32 на улице Теряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 4-68 на 2-ом переулке Камарака, 13Г-45Г на улице М.Аветисяна, 4-78 на улице П.Севака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 2-7, 3-21 на 35-ой улице, 1-26 на 39-ой улице Арабкира и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома на 47-ой улице Арабкира и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 40, 41, 42, 44 на пр. Комитаса, 9 на улице Врацакана и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 3, 5, 6 на пр. Баграмяна, 3, 5 на улице Таманяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улице Зарубяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 42, 46, 46/1 на улице Исаакяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 5/14, 27/107 на улице Рубинянца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 27/15 на улице Рубинянца, 25 на улице Герцена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улицах Н.Шенгавита 1, 12, улицы Мхчяна, Байдукова;

в Армавирской области:

11:00-17:00 квартал “Ара Манукян” в городе Эчмиадзин; села Сардарапат, Айкаван, Алашкерт, Бамбакашат и Арташар;

в Араратской области:

10:00-14:00 частично село Нор Харберд;

10:00-16:00 частично села Ванашен, Армаш и Аревшат; село Зедеа полностью;

13:00-14:00 частично село Харберд;

13:30-14:30 частично село Бердик;

в Арагацотнской области:

11:00-14:00 частично улицы Прошяна, Шираза, Линча, Г.Парпеци, Вани Героснер, улица Нарекаци в городе Аштарак;

в Котайкской области:

11:00-14:00 села Джрабер, Капутан, Атис, Зовашен; песчаные карьеры Джрабера;

11:00-16:00 частично город Нор Ачн; квартал ‘Нор”, насосная станция N5, ООО “Н.Бегларян”, “Агатес”, ‘Хачакуп”, ‘Г.Карапетян”;

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен и Котайк; улицы 35, 36, 37 в селе Зовуни; село Касах и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ООО “Лусин”, кварталы “Ин Гомер”, “Гаражнер”, ‘Ин Манкапартез”, “Юсисаин”, “Невознери Иванданоц”, “Котеджнер”, “Цирананоц”, “Муш”, “Араваин”, ООО “Ереван Джрмух”, ООО ‘Гранит ДДЗ”, воинская часть;

в Гегаркуникской области:

11։00–14։00 община Верин Геташен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12։30-16։30 общины Чкаловка и Норашен полностью; воинская часть Лчашена, зоны отдыха “Газерян”, ‘Рубуш”, ‘Цовацоц”, ‘Три Мирмед Бич”, “Ной ленд”, “Таперакани Камурдж”, ООО “ЧШШ ангсти готи”, ‘Гегама ашхар”, “Азизяннери энтаник”, станции операторов “Юком”, ‘Виваселл-МТС”, “Телеком Армения”, ЧП “П.Гаспарян”, “А.Гукасян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); община Лчашен полностью, частично община Варсер, общинный муниципалитет Лчашена, питьевая насосная станция, оперативная диспетчерская служба филиала "Гегама'', Автотехобслуживание, Телецентр, ООО “Туф Геранит”, ‘Гог Арс”, “Лев Лен”, ‘Ара Арег”, “Г.Седракян”, “Газ Ама”, “Вов Сам”, ‘Ранчпар”, “Кяавар Наири”, ‘Багдар”, “Сферасервис”, ЧП “А.Тер-Григорян”, “Ш. Бозоян”, “Э. Мхитарчн”, “А.Салазарян”, “Г.Петросян”, “Д.Габриелян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Тавушской области:

10:00-12:00 частично улицы Мясникяна, Хорурднери, Саят-Новы, Лермонтова, Шарамбеян в городе Дилижан;

11:00-12:00 села Вазашен, Айгеовит, Каян Аван, сотовые станции и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Сюникской области:

09:30-11:30 жилой дом 1 на улице Барикаван в городе Каджаран;

10:30-13:00 насосная станция “Аравус” в городе Горис;

14:00-16:30 село Аравус в Горисском регионе.