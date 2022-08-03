Среда, 3 Августа 2022 17:21

АрмИнфо.3 августа в 13:11 по местному времени на армяно-грузинской границе произошло землетрясение. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Согласно источнику, землетрясение произошло в 13 км к северо-востоку от села Бавра. В эпицентре сила подземных толчков составила 3-4

балла. Землетрясение ощущалось в селах Бавра и Сарагюх Ширакской области силой 2-3 балла