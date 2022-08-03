Среда, 3 Августа 2022 17:16

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, Арарат Мирзоян представил Анджею Каспршику сложившуюся за последние дни ситуацию с безопасностью в регионе.

Мирзоян осудил азербайджанские попытки произвольного толкования трехсторонних заявлений и дестабилизации ситуации, подчеркнув важность адресных оценок ситуации со стороны международного сообщества, в частности, государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Была подтверждена конструктивная позиция армянской стороны, направленная на урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном, а также мирное урегулирование нагорно- карабахского конфликта.

Отметим, что сегодня АО Арцаха сообщила о напряженности в Лачинском коридоре.

<3 августа, начиная с 09:00, азербайджанские подразделения грубо нарушили режим прекращения огня, применив гранатометы и БПЛА в направлении позиций АО Арцаха, в результате чего 8 военнослужащих получили ранения, один погиб.

Принимаются меры по стабилизации ситуации с РМК, выполняющей миротворческую миссию в Республике Арцах>,- отмечается в сообщении АО Арцаха.