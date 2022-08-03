Среда, 3 Августа 2022 14:43

АрмИнфо.В приложении AraratMobile отныне доступна услуга «Погашение кредита другого банка».

Пользователи приложения AraratMobile могут погашать свои кредитные обязательства в других банках посредством приложения.

«Услуга «Погашение кредита другого банка» позволяет оплатить любой кредит любого банка. Для осуществления платежа следует просто пройти в раздел «Оплатить» в приложении AraratMobile и выбрать услугу «Погашение кредита другого банка», и, заполнив все обязательные поля, погасить соответствующий кредит», - говорится в сообщении.

В банке напомнили, что посредством услуги «Flight as a guest» или «Flight до входа» клиенты могут перечислять суммы, вне зависимости от того, клиентами какого банка они являются. После заполнения всех полей система генерирует ссылку, которую клиент копирует и отправляет получателю через любой мессенджер: WhatsApp, Viber, Messenger, Telegram, LinkedIn, Instagram, SMS, Mail и другие мессенджеры.

Получатель сам нажимает на ссылку и вносит номер своей карты в соответствующее поле. Таким образом, отправитель и получатель не обмениваются какими-либо банковскими данными, что обеспечивает 100%-ную безопасность для обеих сторон.