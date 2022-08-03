Среда, 3 Августа 2022 13:32

АрмИнфо.В результате поведенных работ Кинологической группой Центра по осуществлению спасательных работ и Инженерно- саперным отрядом коллективного центра сил гражданской обороны Управления гражданской обороны МЧС Армении, на станциях метро Еревана взрывных устройств обнаружено не было.

Об этом сообщает пресс-служба Ереванского метрополитена им. Карена Демирчяна на своей официальной странице в Фейсбук.

Столичное метро, согласно источнику, 3 августа, как обычно, открыло свои двери для пассажиров в 7 утра.

<Еще раз приносим извинения жителям Еревана и гостям столицы>, - говорится в сообщении.

Напомним, что вчера вечером в МЧС поступил сигнал о наличии взрывных устройств в ряде стратегических объектов страны, в частности Мэрии Еревана, всех станциях столичного метрополитена, аэропорте <Звартноц>, всех военных и гражданских объектах, а также был указан адрес - Баграмяна, 19.