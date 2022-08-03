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АрмИнфо.В результате поведенных работ Кинологической группой Центра по осуществлению спасательных работ и Инженерно- саперным отрядом коллективного центра сил гражданской обороны Управления гражданской обороны МЧС Армении, на станциях метро Еревана взрывных устройств обнаружено не было.
Об этом сообщает пресс-служба Ереванского метрополитена им. Карена Демирчяна на своей официальной странице в Фейсбук.
Столичное метро, согласно источнику, 3 августа, как обычно, открыло свои двери для пассажиров в 7 утра.
<Еще раз приносим извинения жителям Еревана и гостям столицы>, - говорится в сообщении.
Напомним, что вчера вечером в МЧС поступил сигнал о наличии взрывных устройств в ряде стратегических объектов страны, в частности Мэрии Еревана, всех станциях столичного метрополитена, аэропорте <Звартноц>, всех военных и гражданских объектах, а также был указан адрес - Баграмяна, 19.
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|AO Арцаха сообщает о сохранении напряженности на некоторых участках линии соприкосновения с Азербайджаном
|Армянский оппозиционный депутат требует от властей Арцаха прояснить вопрос связанный со срочной демобилизацией военнослужащих ВС Армении из НКР
|С 5-6 августа температура воздуха в Армении понизится на 6-8 градусов
|АРФД провело акцию протеста перед МИД Армении из-за запрет въезда в страну трех представителей <Ай Дат>
|Новый представитель ВОЗ в Ереване встретился с главой МИД Армении
|Аветик Чалабян вновь арестован
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Захарова: Россия вносит активный вклад в подготовку армяноазербайджанского мирного договора
|Ситуация на Южном Кавказе была на повестке переговоров представителей Азербайджана, Турции и Узбекистана в Ташкенте
|Эксперт: В России прекрасно понимают что происходит
|Прогноз: Предотвратить открытие в Арцахе второго фронта против РФ можно, повысив уровень системы безопасности Армении
|Встреча с Генеральным секретарём совета сотрудничества Арабских государств залива
|Фрэнк Паллоне раскритиковал действия председателя ГА ООН, удалившего твит о посещении мемориала жертв Геноцида армян
|В пятом туре Всемирной шахматной Олимпиады мужская сборная Армении встретится с Англией
|АО Арцаха: Напряженность на передовой сохраняется
|Карен Донфрид также обсудила региональные процессы с Джейхуном Байрамовым
|Военнослужащий АО Арцаха получил ранение в результате провокации противника
|Инфоштаб Арцаха: Информация о потерях в живой силе и позиций у армянской стороны не соответствует действительности
|Глава МИД Арцаха: Ситуация находится под контролем наших вооруженных сил
|Мирзоян и Донфрид обсудили отношения между Арменией и Азербайджаном
|Прогноз: "Большой войны" не будет
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Прогноз: Без Арцаха отношений между Арменией и Азербайджаном не будет
|Замглавы МИД России провел консультации с коллегами из Армении по актуальным региональным вопросам
|Араик Арутюнян: Армения заинтересована в углублении многоотраслевого сотрудничества с Грузией
|CCAF потребовал от властей РА немедленно прекратить преследование дашнаков
|С днем железнодорожника!
|Еще двум представителям АРФД запретили въезд в Армению
|За неделю число заражений коронавирусом в Армении перешагнуло отметку в 1 тыс. случаев
|Армянские саперы проводят работы по разминированию в Давид-Беке
|Ардшинбанк предложил новый вид кредита для малого и среднего бизнеса.
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Раффи Ованнисяну запретили въезд в Арцах
|Азербайджан ведет информационную подготовку к провокации, возможно, агрессии - депутат
|TEAM Telecom Armenia: Известны имена полуфиналистов национального этапа Entrepreneurial World Cup- 2022
|Госдеп: Коррупция остается препятствием на пути американских инвестиций в Армению
|Республика Армения заняла первую строчку в индексе Хирша
|В августе стартуют работы по реконструкции дороги, связывающей Армению и Нагорный Карабах
|Аналитик: Вашингтон пытается удержать Алиева от очередной военной авантюры
|Сенаторы США предлагают направить $2 млн. на помощь Арцаху
|Читать больше
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