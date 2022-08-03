Среда, 3 Августа 2022 13:30

АрмИнфо.Специальный представитель ЕС по Южном Кавказе и кризису в Грузии Тойво Клаар отреагировал на эскалацию ситуации на линии соприкосновения между Арцахом и Азербайджаном.

<Обеспокоен сообщениями о росте напряженности между Арменией и Азербайджаном в контексте последних дней. ЕС стремится к углублению своего участия в мирном процессе. Мы участвуем на нескольких уровнях. Важно добиться деэскалации и не упустить историческую возможность перевернуть страницу десятилетий раздоров>, - написал он в своем микроблоге в Twitter.

Отметим, что 1 августа ВС Азербайджана на протяжении всего дня нарушали режим прекращения огня на карабахско- азербайджанской линии соприкосновения в северном и северо-западном направлениях. В результате этой провокации противника, один армянский военнослужащий получил ранение. -0-