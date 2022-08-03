Среда, 3 Августа 2022 13:29

АрмИнфо. На линии соприкосновения Нагорно- Карабахской Республики и Азербайджана второго августа и в ночь на третье августа оперативная тактическая обстановка не претерпела изменений.

Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Арцаха. <Напряженность на некоторых участках линии соприкосновения сохраняется. Руководство Республики, командование АО и российского миротворческого контингента продолжает предпринимать шаги для разрядки ситуации и недопущения дальнейшего обострения.

Отметим, что 1 августа ВС Азербайджана на протяжении всего дня нарушали режим прекращения огня на карабахско- азербайджанской линии соприкосновения в северном и северо-западном направлениях. Цель - прорвать линию обороны. В результате этой провокации противника, один армянский военнослужащий получил ранение.