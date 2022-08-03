Среда, 3 Августа 2022 13:27

АрмИнфо. Вот уже два дня в самых разных источниках муссируются слухи о срочной демобилизации военнослужащих срочной службы, призванных из Армении в Арцах. Об этом на своей странице в Фейсбук написал оппозиционный депутат парламента Армении от фракции <Честь имею> Тигран Абраамян.

В этом ключе он напомнил, что последний раз призыв из РА в Арцах проводился в июле-августе 2020 года, а после 44-дневной войны, во время призыва, проведенного зимой 2021 года, из РА в Арцах призывников не отправляли. <Несмотря на то, что в течение августа 2022 года в Арцахе будут демобилизованы последние группы наших ребят, призванных еще два года назад из Армении, по требованию Азербайджана, похоже, была проведена досрочная демобилизация.

То есть, как в этом, так и в вопросе закрытия Лачинского коридора, помимо реализации своих политических приоритетов, Азербайджан делает все, чтобы окончательно унизить власти РА>,- подчеркнул депутат. При этом он выразил убеждение, что власти Арцаха и Армия обороны должны прокомментировать - почему осуществляется срочная демобилизация, и во-вторых, на основе какого документа? Отметим, что сообщения о срочной демобилизации срочников появились после того, как ВС Азербайджана предприняли 1 августа провокацию на границе с Арцахом