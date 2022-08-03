Среда, 3 Августа 2022 13:26

АрмИнфо. После полудня с 3-4 августа в отдельных регионах, ночью и после полудня с 5-7 в большинстве регионов Армении ожидается кратковременный дождь с грозой. Согласно сообщению МЧС Армении, с 5-6 августа температура воздуха понизится на 6-8 градусов.

В Ереване с 3-4 августа ожидается погода без осадков. В вечерние часы и ночью с 5-7 августа ожидается кратковременный дождь с грозой. В вечерние часы и во время грозы ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 м/с.