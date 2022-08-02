Вторник, 2 Августа 2022 20:02

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 3 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилой дом 42 на улице Арцаха; жилые дома 14, 16, 18, 20/3, 22/1, 22/2 на улице Ачаряна, здание общежития колледжа N11, специальная школа для слабовидящих детей, школа-интернат, школа № 124 и и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

11:00-16:00 собственные дома 33-81 на улице Ростоми, собственные дома 7-49, 36-59, 75-190 на улице Христофора;

11։00-17։00 собственные дома на улицах Н.Шенгавита 1, 2, 9, 10, 11, жилой дом 19а на 10-ой улице В.Шенгавита, жилые дома 29, 31, 53 на пр. Багратуняца, собственные дома на 10-ой улице В.Шенгавита, жилой дом 60а на улице Фрунзе, собственные дома на улицах Т.Саряна, Фрунзе, Л.Хачикяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 29, 38, 40 на улице Аргутяна, 21/4–21/7, 21/5, 21/12, 21/8, 60 на улице Грибоедова, 21/2, 21/3 на улице Адонца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 27/3 на улице Аргутяна, 23/5, 37/2 на улице Грибоедова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 6, 68 на пр. Баграмяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 3, 5 на улице Таманяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 42, 46, 46/1 на улице исаакяна, собственные дома улицы Зарубяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 19, 19/8, 21 на пр. Комитаса, 21, 21/1, 21/2 на улице В.Папазяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 17/5-17/6 на пр. Комитаса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 4-68 на 2-ом переулке Камарака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 4-78 на улице П.Севака, 13Г-45Г на 1-ой улице М.Аветисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 на улице Минскса, ясли-детский сад “Ани”, супермаркет “Калантар” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 8-ом Норкском массиве;

в Армавирской области:

11։00-15։00 села Мусалер и Аревашат; села Армавир, Айгешат, Тандзут, Джрашен и Нор Армавир;

в Котайкской области:

11։00-15։00 община Каренис; станция оператора “Юком”, Христианская Церковь Веры Евангелия, ООО “Артус” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен и Котайк.

в Араратской области:

10:00-14:00 частично село Харберд; частично частные дома села Нор Харберд;

10:00-16:00 частично села Аревшат, Ланджанист и Армаш;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 село Пор;

в Тавушской области:

10:00-14:30 улица Шираза в городе Ноемберян; село Бердаван; частично села Зоракан, Кохб; станция контроля газа, мобильные станции и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

11։00-17։00 села Парни, Артагюх, Хнкоян, Лусахбюр, Цахкабер, Лернаван и Джрашен;

в Сюникской области:

10:00-13:30 село Салвард;

11:00-13:30 частично село Цгук;

14:00-15:00 село Горайк.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

4 АВГУСТА

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 4 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 6, 8, 10, 12, 18, 20, 22, 24, 26, 26/2, 30 на улице Ачаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

11։00-17։00 жилые дома 31, 31А, 33 на улице Туманяна, собственнеы дома 57, 59, 61 на улице Ин Ереванци, жилые дома 15-28 на улице Парпеци, 29, 31, 50, 50А на пр. Маштоца, подьезды 1, 2 жилого дома 3 на пр. Маштоца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 23, 23/37 на улице Корюна; жилой дом 1 на улице Молдовакан во 2-ом Норкском массиве; жилой дом 60 на улице Гюрджяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 6-ом Норкском массиве; ЧП ‘Г.Гукасян”, “Г.Оганджанян”, ООО ‘Мангуг”, “Элит-1”, “Ретине Норуйт”, жилые дома 3, 5, 7 на улице Е.Тадевосяна, собственные дома на улице Е.Тадевосяна, собственные дома на 11-ой улице Неркин Шенгавита и собственные дома на 1-ом и 2-ом переулках 11-ой улицы Неркин Шенгавита; жилые дома 37/1, 37/2 на 11-ой улице Неркин Шенгавита, собственные дома на улицах Н.Шенгавита 5, 6 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 3, 14/1 на улице Г.Нерсисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 4, 4/3, 6, 6/1, 21/2, 21/3, 21/8 на улице Адонца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 62/1, 63, 63/1, 65, 66, 67 на улице Барбюса, 6, 67/4 на улице Севастополян, 1Б на улице Киевяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 31-60 на улице Барбюса, 18-20 на улице Сепуга и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 27/3, 29, 38, 40 на улице Аргутяна, собственные дома 21/4-21/12, 60, 23/5, 37/2 на улице Грибоедова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 11-220 на улице Антараин, 9-192/2, 121/1-138/6, 13/4, 17/1 на улице Верин Антараин, 30/3, 40/2 на улице Лер Камсара, 12/5, 12/6 на улице Азгалдяна, 52/20 на улице Ахбюра Сероба, 22 на улице Г.Эмина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 1-125 на улице Антараин, 1-186/3 на улице Верин Антараин и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома на улицах М.Аветисяна 1, 2, 3, 4 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 15, 19, 21, 21/1, 23, 24А, 26, 28, 28/1 на улице Дро и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 22/9, 64-129 на улице Дро и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 44-82 на 4-ом переулке Дро и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на 4-ом переулке Дро, собственные дома 13г-68б на 1-ой улице М.Аветисяна, 28-46 на 2-ой улице и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома на 1-ой, 2-ой улицах М.Аветисяна, жилые дома 6, 6А, 8, 8А, 10, 10А на улице М.Аветисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 20-22 на 2-ой улице М.Аветисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 72, 74, 76, 76/2 на улице Улнеци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 15/17, 51/2, 53/9 на улице П.Севака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 7-39 на улице Норашхараин и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 17, 17/1, 17/2, 19, 19/1, 19/2, 21, 21/1, 21/5, 21/2, 21/3, 23, 23/1 на улице Рубинянца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 82-100/1 на улице Райниса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 1, 1А, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41 на улице Лепсуса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственнеы дома на 2-ой улице Лепсуса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 8/4 на 5-ой улице Лепсуса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 1-13 на улице Усуб Бек Темуряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 34-62 на улице Зарубяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 66-82 на улице Шоврояна, 4-40А на 5-ой улице Зейтуна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00-16:00 села Араксаван, Овташен; частично села Мхчян, Мргавет и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-14:00 частично сла Айнтап и Нор Харберд;

10:30-14:30 частично улица Исакова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

10:30-16:00 частично село Аревшат;

в Котайкской области:

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен и Котайк;

11:00-12:30 частично село Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственники “М.Степанян”, “Ваан Варданян”, МЧС, воинская часть СНБ, ООО “Вараздат”, собственники “С.Самсонян”, кварталы “Маго”, “Анракацаран”, “Герезманнер”, ‘Араваин”, “Сейран”, ‘Вася”, каменный цех;

в Гегаркуникской области:

12։30-16։30 ООО “АБЗ”, “ЕрУу”, “Гега Стар”, “АйЭмСи”, “Алприс” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), расположенные в общине Лчашен;

10։30-14։00 община Цовазард полностью, газозаправочная станция “ГПН”, ЧП “Р.Саакян”, ООО “Акватик”, ЧП “О.Гаспарян”, ООО “Арташес”, станция оператора “Юком”, село Лчап полностью, ЧП “Гагик Бадикян”, ЗАО “Севан Акба”, община Араваин полностью; амбары Норатуса, ресторан “Роял Фиш”, собственник “Бадоян Давид”, газозаправочная станция “Алик”, Гаварская металлургическая станция, община Бердкунк полностью, прибрежная территория озера Севан, собственник " Голикова'';

в Ширакской области:

11:00-17:00 села Мусаелян, Арташен, Вардахбюр, Салут, Лернагюх и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Ашоцком регионе;

в Лорийской области:

11:00-17:00 город Туманян;

в Сюникской области:

10:00-12:00 5-ый квартал на улице Авангард и Арцахское шоссе в городе Горис;

12:30-14:30 улицы Комеритмиутюн, Айказнунинери, Ханзадян, Февани в городе Горис;

15:30-17:30 6-ой квартак, Арцахское и Ереванское шоссе, улицы Сюник, Ванки тап в городе Горис; частично село Веришен;

10:00-12:00 частично село Аржис;

12:30-14:30 частично село Аржис;

15:30-17:30 частично село Аржис.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.