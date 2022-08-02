Вторник, 2 Августа 2022 14:18

АрмИнфо. Накаливая ситуацию на границе, Баку в первую очередь пытается выудить из Еревана подписание т.н. мирного договора. Разумеется, на своих условиях, что подразумевает отказ Армении от Арцаха и целый ряд других уступок. Подобное мнение выразила АрмИнфо экс-депутат парламента Армении, эксперт - азербайджановед Татевик Айрапетян.

Напомним, что 1 августа, начиная с 09:00, на ряде участков северной и северо-западной приграничной зоны Республики Арцах азербайджанские подразделения пошли на провокацию, предприняв попытки перейти линию соприкосновения, которые были пресечены силами Армии Обороны. Позиционных и человеческих потерь с армянской стороны нет, но есть один раненый военнослужащий. "Ситуация по всем направлениям линии соприкосновения нормальная. Гандзасар находится в 100 км от границы. Призываю следить за официальной информацией", - заявил секретарь Совета безопасности Республики Арцах Виталий Баласанян.

"О чем говорится в ходе переговоров на самом деле, мы, ввиду недостатка информации, не знаем. Однако общественно-политические дискурсы в целом демонстрируют общее направление и ход текущих переговоров. Баку исключает рассмотрение уже любого статуса Арцаха, в ответ на что Ереван делает уклончивые заявления. А давление в виде выстрелов на границе обусловлено торопливостью Азербайджана. Там понимают, что очень скоро в Турции начнется предвыборная кампания и Анкаре, мягко говоря, станет не до Баку", - подчеркнула она. Вместе с тем, эксперт подчеркнула последовательно растущие в Азербайджане очевидные антироссийские настроения и недовольство Россией. Что она объясняет наличием российских миротворцев в Арцахе и неоднократно подтвержденным, как минимум, на экспертном уровне нежеланием оттуда уходить.

Последнее же, согласно Айрапетян предполагает необходимость сохранения армянского населения Арцаха, в то время как Азербайджан спит и видит исход арцахских армян, что позволит Баку добиться вывода российских миротворцев. Поскольку единственным основанием их пребывания в Арцахе является защита населения от угрозы этнической чистки со стороны Азербайджана.

"Убеждена, что пропагандистская кампания в Азербайжане против РФ с приближением 2025 года - срока завершения российской миротворческой миссии согласно Заявлению от 9-го ноября 2020 года будет лишь усиливаться. Что также найдет свое отражение на отношениях Москвы с Баку. Особенно на фоне украинской загруженности России, побуждающей Москву не гладить Баку против шерсти. Но я не думаю, что РФ удастся умиротворить Азербайджан подобными реверансами или же уступками за счет Армении. Единственной возможностью этого достичь является интенсивная и скоординированная работа по повышению уровня системы безопасности Армении. Лишь это позволит предотвратить открытие второго фронта против РФ, на сей раз уже в Арцахе", - подытожила эксперт.