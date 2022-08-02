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АрмИнфо.1 августа 2022 года в Национальной туристической зоне «Аваза» состоялась встреча Заместителя Председателя Кабинета Министров, Министра иностранных дел Туркменистана, а также вице-премьеров, курирующих топливно-энергетический комплекс, сферы торговли и услуг, генерального директора Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров с Генеральным секретарём Совета сотрудничества арабских государств Залива Наифом Фалахом Мубарак Аль-Хаджрафом.
В ходе встречи были обсуждены перспективы дальнейшего развития отношений между Туркменистаном и Советом сотрудничества арабских государств Залива.
Как подчёркивалось, наращивание плодотворного партнёрства между Туркменистаном и арабскими государствами Залива как в двустороннем, так и в многостороннем формате, является одним из приоритетов внешней политики нашей страны.
Была отмечена важность активизации взаимодействия в сфере транспорта и логистики, а также интенсификации сотрудничества в энергетической отрасли, дальнейшего увеличения ассортимента товаров и услуг, повышения объёмов взаимного торгового оборота.
В рамках встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством иностранных дел Туркменистана и Генеральным секретариатом Совета сотрудничества арабских государств Залива о механизме консультаций.
В завершение встречи собеседники выразили уверенность в наличии огромных перспектив сотрудничества между Туркменистаном и Советом сотрудничества арабских государств Залива.
|Ситуация на Южном Кавказе была на повестке переговоров представителей Азербайджана, Турции и Узбекистана в Ташкенте
|Эксперт: В России прекрасно понимают что происходит
|Прогноз: Предотвратить открытие в Арцахе второго фронта против РФ можно, повысив уровень системы безопасности Армении
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|Фрэнк Паллоне раскритиковал действия председателя ГА ООН, удалившего твит о посещении мемориала жертв Геноцида армян
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|Инфоштаб Арцаха: Информация о потерях в живой силе и позиций у армянской стороны не соответствует действительности
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Прогноз: Без Арцаха отношений между Арменией и Азербайджаном не будет
|Замглавы МИД России провел консультации с коллегами из Армении по актуальным региональным вопросам
|Араик Арутюнян: Армения заинтересована в углублении многоотраслевого сотрудничества с Грузией
|CCAF потребовал от властей РА немедленно прекратить преследование дашнаков
|С днем железнодорожника!
|Еще двум представителям АРФД запретили въезд в Армению
|За неделю число заражений коронавирусом в Армении перешагнуло отметку в 1 тыс. случаев
|Армянские саперы проводят работы по разминированию в Давид-Беке
|Ардшинбанк предложил новый вид кредита для малого и среднего бизнеса.
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Раффи Ованнисяну запретили въезд в Арцах
|Азербайджан ведет информационную подготовку к провокации, возможно, агрессии - депутат
|TEAM Telecom Armenia: Известны имена полуфиналистов национального этапа Entrepreneurial World Cup- 2022
|Госдеп: Коррупция остается препятствием на пути американских инвестиций в Армению
|Республика Армения заняла первую строчку в индексе Хирша
|В августе стартуют работы по реконструкции дороги, связывающей Армению и Нагорный Карабах
|Аналитик: Вашингтон пытается удержать Алиева от очередной военной авантюры
|Сенаторы США предлагают направить $2 млн. на помощь Арцаху
|Арарат Мирзоян с Абдуллой Шахидом обсудил гуманитарные проблемы, возникшие вследствие развязанной Азербайджаном войны
|Госслужба контроля выявила нарушения в мэрии Еревана на 8.5 млрд. драмов
|СК возбудил уголовное дело по факту слива отходов из хвостохранилища ЗАО <Ахталинский ГОК> в реку Дебед
|Мирзоян с Ховаевым обсудил отношения между Арменией и Азербайджаном и нагорно- карабахский конфликта
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Подразделения ВС Азербайджана обстреляли армянские позиции
|Прогноз: Ситуация на Южном Кавказе крайне опасна сегодня и чревата широкомасштабной войной уже завтра
|Минздрав: В Армении каждую неделю регистрируется рост числа случаев заражения коронавирусом
|Мурад Папазян намерен всеми законными способами бороться, чтобы восстановить свое право на возвращение в Армению - заявление
|На грузино-азербайджанской границе произошло землетрясение, которое ощущалось и в Армении
|В СК сформировано новое подразделение по расследованию преступлений со стороны должностных лиц
|МВД Арцаха: ВС Азербайджана открыли беспорядочный огонь в направлении населенных пунктов Тагавард-Красный Базар
|Прогноз: В сентябре оппозиция переместит "уличную" повестку в парламент
|Перед зданием правительства Армении проходит акция протеста вынужденных переселенцев из Арцаха
|Температура воздуха в Армении повысится на 1- 2 градуса - МЧС
|Аветик Чалабян освобожден из-под ареста
|Туркменская делегация приняла участие в Международной конференции «Афганистан: безопасность и экономическое развитие».
|Музею <Мать-Армения> переданы личные вещи адмирала Исакова
|Прокуратура предъявила требование в суд о конфискации в пользу Республики Армения имущества наследников Манвела Григоряна
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Рубен Рубинян рассказал послу Франции о процессе армяно-турецкого примирения
|Прогноз: Заменить Москву в Арцахе Брюссель не в состоянии
|Прогноз: Украина приведет к переделу зон влияния глобальных центров силы
|США обсуждают с Арменией и Азербайджаном возможность оказания технической поддержки в вопросе разблокирования региона
|Состояние здоровья Мамикона Асланяна резко ухудшилось - оппозиционер
|Глава МИД представил председателю Сената Чехии ситуацию, сложившуюся в регионе после войны
|США стремятся к установлению в регионе Южного Кавказа долгосрочного и всеобъемлющего мира - Прайс
|Вице-спикер НС отмечает необходимость посещения Нагорного Карабаха представителями ЮНЕСКО
|Читать больше
|Эксперт: В России прекрасно понимают что происходит
|Прогноз: Предотвратить открытие в Арцахе второго фронта против РФ можно, повысив уровень системы безопасности Армении
|Прогноз: "Большой войны" не будет
|Прогноз: Без Арцаха отношений между Арменией и Азербайджаном не будет
|Аналитик: Вашингтон пытается удержать Алиева от очередной военной авантюры
|Читать больше
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