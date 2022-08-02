Вторник, 2 Августа 2022 14:13

АрмИнфо.1 августа 2022 года в Национальной туристической зоне «Аваза» состоялась встреча Заместителя Председателя Кабинета Министров, Министра иностранных дел Туркменистана, а также вице-премьеров, курирующих топливно-энергетический комплекс, сферы торговли и услуг, генерального директора Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров с Генеральным секретарём Совета сотрудничества арабских государств Залива Наифом Фалахом Мубарак Аль-Хаджрафом.

В ходе встречи были обсуждены перспективы дальнейшего развития отношений между Туркменистаном и Советом сотрудничества арабских государств Залива.

Как подчёркивалось, наращивание плодо­творного партнёрства между Туркменистаном и арабскими государствами Залива как в двустороннем, так и в многостороннем формате, является одним из приоритетов внешней политики нашей страны.

Была отмечена важность активизации взаимодействия в сфере транспорта и логистики, а также интенсификации сотрудничества в энергетической отрасли, дальнейшего увеличения ассортимента товаров и услуг, повышения объёмов взаимного торгового оборота.

В рамках встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством иностранных дел Туркменистана и Генеральным секретариатом Совета сотрудничества арабских государств Залива о механизме консультаций.

В завершение встречи собеседники выразили уверенность в наличии огромных перспектив сот­рудничества между Туркменистаном и Советом сотрудничества арабских государств Залива.