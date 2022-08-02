Вторник, 2 Августа 2022 12:02

АрмИнфо. Американский конгрессмен Фрэнк Паллоне раскритиковал действия председателя ГА ООН Абдуллы Шахида, который удалил твит о посещении мемориала жертв Геноцида армян <Цицернакаберд>.

<Геноцид армян официально признали 33 страны, в том числе США. ООН не должна быть замешана в отказе Турции от истории.

Председатель ГА ООН Абдулла Шахид был не прав, удалив свой твит и капитулировав перед давлением Турции, написал Фрэнк Паллоне в своем микроблоге в Твиттере.

Напомним, что Председатель Генеральной ассамблеи ООН Абдулла Шахид в рамках визита в Ереван посетил Мемориал жертв Геноцида армян и сделал об этом пост в своем микроблоге в социальной сети Твиттер. Однако, спустя несколько часов он удалил пост в о Геноциде армян, сделанный сразу после посещения мемориального комплекса "Цицернакаберд".

"Возложил венок к Мемориалу жертвам Геноцида армян. Особая благодарность директору Музея-института армян Арутюну Марутяну и Асмик Мартиросян за экскурсию по Музею", - было написано в удаленном посте Шахида.

Отметим, что в связи с этим в Twitter поднялась волна недовольства среди армянских пользователей, а негативные комментарии со скриншотом удаленного твита появились также и под публикациями на странице МИД Армении в соцсетях.