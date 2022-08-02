Вторник, 2 Августа 2022 12:00

АрмИнфо.Мужская сборная Армении по шахматам вышла на второе место на Всемирной шахматной олимпиаде, проходящей в индийским городе Ченнаи. Об этом говорится в сообщении FIDE.

Согласно источнику, армянская команда одержала победы во всех четырех турах, и перед пятым туром лишь по дополнительным показателям уступает команде Индии B. В пятом туре армянские шахматисты встретятся со сборной Англии, занимающей 4-е место в турнирной таблице. Накануне сборная Армении обыграла команду Австрии со счетом 3:1. Любопытно, что все четыре победы одержали сборные Индии B, Армении, Израиля, Англии и Испании.

Что касается женской команды, то она пока находится на 16-ой строчке турнирной таблицы. Накануне армянские шахматисты со счетом 4:0 победили сборную Ирландии.

Напомним, что в составе мужской сборной Армении выступают Габриэл Саркисян, Грант Мелкумян, Самвел Тер-Саакян, Мануэль Петросян, Роберт Ованнисян.

Женскую команду представляют Эллина Даниелян, Лилит Мкртчян, Анна Саркисян, Мариам Мкртчян, Сусанна Габоян.